ปชน.เตรียมยื่นร่าง กม.คุ้มครองสิทธิการประกันตัวผู้ต้องขัง เชื่อผลักดันให้ผ่านทันภายใน 4 เดือน

นายณัฐพงษ์ เรื่องปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า Run2Free วิ่งเพื่อเสรีภาพและสิทธิในการประกันตัว
หลายคนไม่รู้จักกัน แต่มารวมตัวและวิ่งด้วยกัน ด้วยความตั้งใจเดียวกัน คือการส่งเสียงเรียกร้องสิทธิประกันตัวของผู้ต้องขังคดีทางการเมือง ซึ่งวันนี้ประเทศไทยยังมีผู้ต้องขังคดีการเมืองอย่างน้อย 57 คน ทั้งที่รัฐธรรมนูญของประเทศเรารับรองสิทธิในการประกันตัว สิ่งเหล่านี้กำลังสะท้อนความไม่ปกติในบ้านเมืองเรา
ผมและพรรคประชาชนยืนยันว่าในสังคมประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครอง ไม่ควรมีใครถูกปฏิเสธสิทธิในการได้รับประกันตัวเพียงเพราะเห็นต่างทางการเมือง และเร็วๆ นี้ เราจะยื่นร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องขัง เชื่อว่าจะผลักดันให้ผ่านสภาวาระ 1 ทันภายใน 4 เดือนนี้
ดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมและขอขอบคุณผู้จัดครับ หวังว่าสังคมไทยจะมีกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาธิปไตยของเรามีสุขภาพที่ดี