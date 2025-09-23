อดีตบิ๊กข่าวกรอง เชื่อลางสังหรณ์บอกรอบสองจะมาแล้ว ชี้น้องเหมนน่าจะอยากลองอีกยก

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
รอบสองจะมาแล้ว
กลิ่นคาวเลือดกำลังโชยมา
ลางสังหรณ์มันบอกว่าอย่างนั้น
น้องเหมนน่าจะอยากลองอีกยก
คราวที่แล้วยังข้องใจ
ของหนักยังไม่ได้ใช้เต็มที่
และยังมีข่าวว่าอิมพอร์ตของหนักมา
ฝ่ายนั้นมีการเสริมอาวุธและกำลังประชิด
ไม่ใช่ถอยอาวุธหนักออกจากพื้นที่ตามจีบีซี
แถมด้วยมวลชนยั่วยุตลอดแนวสระแก้ว
ภายในวันสองวันนี้ อย่าเผลอ
เอาไงเอากัน จะเปิดศึกรอบใหม่ก็มา
คราวนี้ขอจัดให้จบ อย่าสงสาร
ทำลายให้สิ้นสภาพอย่าให้มาวอแว
จะได้ไม่ต้องมาระแวงกันตลอดเวลา