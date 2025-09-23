xs
อดีตบิ๊กข่าวกรอง เชื่อลางสังหรณ์บอกรอบสองจะมาแล้ว ชี้น้องเหมนน่าจะอยากลองอีกยก

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

รอบสองจะมาแล้ว

กลิ่นคาวเลือดกำลังโชยมา
ลางสังหรณ์มันบอกว่าอย่างนั้น
น้องเหมนน่าจะอยากลองอีกยก
คราวที่แล้วยังข้องใจ​
ของหนักยังไม่ได้ใช้เต็มที่
และยังมีข่าวว่าอิมพอร์ตของหนักมา

ฝ่ายนั้นมีการเสริมอาวุธและกำลังประชิด
ไม่ใช่ถอยอาวุธหนักออกจากพื้นที่ตามจีบีซี
แถมด้วยมวลชนยั่วยุตลอดแนวสระแก้ว

ภายในวันสองวันนี้​ อย่าเผลอ

เอาไงเอากัน​ จะเปิดศึกรอบใหม่ก็มา
คราวนี้ขอจัดให้จบ​ อย่าสงสาร
ทำลายให้สิ้นสภาพอย่าให้มาวอแว
จะได้ไม่ต้องมาระแวงกันตลอดเวลา