หวั่นใจเปิดด่าน! อดีตรอง ผอ.ข่าวกรองฯ ตั้งคำถามถึงการคัดกรองแรงงานกัมพูชา มีพฤติกรรมเกลียดชังคนไทย วอนอย่าใจอ่อน หวั่นแฝงตัวเป็นภัยต่อประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองฯ ตั้งคำถามถึงมาตรการคัดกรองแรงงานที่เข้มงวด เพราะหวั่นว่าอาจมีสายลับหรือผู้ก่อการร้ายแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มแรงงานได้ เนื่องจากแรงงานบางส่วนมีพฤติกรรมแสดงความเกลียดชังประเทศไทยอย่างชัดเจน เช่น การฉีกธนบัตรและเหยียบย่ำธงชาติไทย จึงควรมีการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด และไม่ปล่อยให้ผู้ที่มีเจตนาร้ายกลับเข้ามาในประเทศอีก

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งคำถามถึงการเปิดด่านชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ในการพิจารณาอนุญาตให้แรงงานกลับเข้ามาอีกครั้ง เพราะแรงงานบางส่วนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความเกลียดชังประเทศไทยอย่างชัดเจน เช่น การฉีกธนบัตรและเหยียบย่ำธงชาติไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากจะลืมเลือน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่อาจมีสายลับหรือผู้ก่อการร้ายแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มแรงงานด้วย ทั้งนี้ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ระบุข้อความว่า

“เปิดด่าน

วันนี้ไปออกรายการเคลียร์​ชัดชัดที่ช่องเวิร์คพอยต์​ ร่วมกับอาจารย์ปณิธาน​ วัฒนายากร

ในรายการพูดกันถึงเรื่องเห็นด้วยหรือไม่กับการ
เปิดด่านชายแดนกัมพูชา และควรจะเปิด
ด่านเมื่อไร​ ควรมีเงื่อนไขหรือไม่อย่างไร

จะไม่เล่ารายละเอียดที่พูดกันในรายการ​

แต่อยากตั้งคำถามว่า​ เมื่อมีการเปิดด่านจะจัดการอย่างไรกับแรงงานชาวเขมรที่จะขอกลับเข้ามาทำงานในไทยอีก

การให้คนงานเขมรกลับมาทำงานในไทยอีกครั้ง
ต้องพิจารณาหลายเรื่อง​ จะให้ง่ายๆแบบเก่าๆคงไม่ได้เพราะคนเขมรที่ยกโขยงกลับบ้าน​ จำนวนหนึ่ง
มีการด่าทอ​ และแสดงอาการเกลียดชังประเทศไทย​ ทั้งการฉีกธนยัตร​ เหยียบย่ำธงชาติไทย

มีการสร้างความรู้สึกเกลียดชังชาติไทยอย่างเด่น
ชัด​ ลบเลือนยาก​

แต่ที่ต้องระวังคือ​ อาจมีสายลัย นักก่อวินาศกรรม​ลักลอบเข้ามาเตรียมการก่อการร้ายในไทยเมื่อมีโอกาส​

ดังนั้น​ ต้องมีการสกรีนให้ชัดเจน​ ตรวจสอบประวัติรายคน​ คนที่คิดร้ายต่อไทยต้องไม่ให้กลับเข้ามา​
จะให้เข้ามาแบบส่งเดชเหมือนเก่าไม่ได้​ อย่าใจ
อ่อน​ อย่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด“
