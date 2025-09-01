ญี่ปุ่นคุมเข้มตรวจวัณโรคชาวเวียดนาม​ ที่พำนักเกิน 3 เดือน

ญี่ปุ่นคุมเข้มวัณโรค! ตรวจชาวเวียดนามพำนักเกิน 3 เดือน ก่อนเข้าประเทศ ขยายมาตรการจากเนปาล-ฟิลิปปินส์ สกัดผู้ติดเชื้อพุ่ง เตรียมเพิ่มจีน อินโดฯ เมียนมา
โตเกียว (31 ส.ค.) - เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นเริ่มมาตรการตรวจคัดกรองวัณโรคก่อนเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวเวียดนามที่วางแผนพำนักเกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่บังคับใช้อยู่แล้วสำหรับนักท่องเที่ยวจากเนปาลและฟิลิปปินส์ เนื่องจากจำนวนชาวต่างชาติที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโรคนี้เพิ่มขึ้น
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ระบุว่า รายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้จะขยายไปยังจีน อินโดนีเซีย และเมียนมาในอนาคต ระบบนี้ได้เปิดตัวในเนปาลและฟิลิปปินส์เมื่อเดือนมิถุนายน
ผู้ที่ต้องการพำนักอยู่ในญี่ปุ่นนานกว่าสามเดือน โดยหลักการแล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจที่สถาบันทางการแพทย์ที่กำหนดโดยญี่ปุ่น และต้องแสดงหลักฐานว่าไม่ได้ติดเชื้อวัณโรคเมื่อยื่นขอวีซ่า
แม้ว่าวัณโรคจะสามารถรักษาและป้องกันได้ แต่ในปี พ.ศ. 2566 มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ในญี่ปุ่นถึง 10,096 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่เกิดในต่างประเทศ 1,619 ราย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด โดยอัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี
กระทรวงฯ ระบุว่าในบรรดาผู้ป่วยที่เกิดในต่างประเทศในญี่ปุ่น ประมาณร้อยละ 80 เป็นผู้ป่วยจาก 6 ประเทศที่เข้ารับการคัดกรองหรือกำหนดเป็นเป้าหมายสำหรับการคัดกรองก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้ นอกจากญี่ปุ่น ยังมีสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ที่ได้มีการนำมาตรการคัดกรองวัณโรคก่อนเข้าประเทศ