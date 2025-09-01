xs
ญี่ปุ่นคุมเข้มตรวจวัณโรคชาวเวียดนาม​ ที่พำนักเกิน 3 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ภาพแฟ้มแสดงเชื้อแบคทีเรียวัณโรคผ่านกล้องจุลทรรศน์ (ภาพจากสถาบันวิจัยวัณโรค สมาคมต่อต้านวัณโรคแห่งญี่ปุ่น)
ญี่ปุ่นคุมเข้มวัณโรค! ตรวจชาวเวียดนามพำนักเกิน 3 เดือน ก่อนเข้าประเทศ ขยายมาตรการจากเนปาล-ฟิลิปปินส์ สกัดผู้ติดเชื้อพุ่ง เตรียมเพิ่มจีน อินโดฯ เมียนมา

โตเกียว (31​ ส.ค.)​ - เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นเริ่มมาตรการตรวจคัดกรองวัณโรคก่อนเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวเวียดนามที่วางแผนพำนักเกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่บังคับใช้อยู่แล้วสำหรับนักท่องเที่ยวจากเนปาลและฟิลิปปินส์ เนื่องจากจำนวนชาวต่างชาติที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโรคนี้เพิ่มขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ระบุว่า รายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้จะขยายไปยังจีน อินโดนีเซีย และเมียนมาในอนาคต ระบบนี้ได้เปิดตัวในเนปาลและฟิลิปปินส์เมื่อเดือนมิถุนายน

ผู้ที่ต้องการพำนักอยู่ในญี่ปุ่นนานกว่าสามเดือน โดยหลักการแล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจที่สถาบันทางการแพทย์ที่กำหนดโดยญี่ปุ่น และต้องแสดงหลักฐานว่าไม่ได้ติดเชื้อวัณโรคเมื่อยื่นขอวีซ่า

แม้ว่าวัณโรคจะสามารถรักษาและป้องกันได้ แต่ในปี พ.ศ. 2566 มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ในญี่ปุ่นถึง 10,096 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่เกิดในต่างประเทศ 1,619 ราย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด โดยอัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี

กระทรวงฯ ระบุว่าในบรรดาผู้ป่วยที่เกิดในต่างประเทศในญี่ปุ่น ประมาณร้อยละ 80 เป็นผู้ป่วยจาก 6 ประเทศที่เข้ารับการคัดกรองหรือกำหนดเป็นเป้าหมายสำหรับการคัดกรองก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้​ นอกจากญี่ปุ่น​ ยังมีสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย​ ที่ได้มีการนำมาตรการคัดกรองวัณโรคก่อนเข้าประเทศ​

