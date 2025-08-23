IMDA ของสิงคโปร์ออกมาตรการใหม่ช่วยผู้ใช้งานไอทีประหยัดพลังงาน

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากประเทศสิงคโปร์ วันนี้ (23 ส.ค.) ว่า องค์การพัฒนาสื่อสารสนเทศ ( ไอเอ็มดีเอ ) ของสิงคโปร์ ประกาศการออกมาตรฐานใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ดำเนินงานและผู้ใช้งานศูนย์ข้อมูลปรับใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ไอที ) ที่ประหยัดพลังงาน โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลลงอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์
มาตรฐาน SS 715:2025 ประสิทธิภาพทางพลังงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูล ชี้แนะผู้ใช้งานเลือกอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพทางพลังงานระดับสากล พร้อมส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เช่น การรวมงานอยู่ในแพลตฟอร์มหรือระบบเดียว และระบบเสมือนที่ยกระดับการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์
นอกจากนั้น มาตรฐานนี้กำหนดด้วยว่า อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต้องสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในอุณหภูมิสูงถึง 35 องศาเซลเซียส และผู้ใช้งานศูนย์ข้อมูลสามารถยื่นขอเงินสนับสนุนจากไอเอ็มดีเอ เพื่ออัปเกรดอุปกรณ์ของตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่
