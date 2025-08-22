ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ สั่งเพิกถอนค่าปรับ 500 ล้านดอลลาร์ คดี"ทรัมป์"ฉ้อโกง

สืบเนื่องจากผู้พิพากษา อาร์เธอร์ เอนโกรอน ศาลชั้นต้นประจำรัฐนิวยอร์ก สหรัฐฯ มีคำพิพากษาคดีแพ่งในกุมภาพันธ์ 2567 ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมลูกชาย 2 คนคือ นายโดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ และนายเอริก ทรัมป์ ร่วมกันจ่ายเงินค่าปรับ 355 ล้านดอลลาร์ พร้อมอัตราดอกเบี้ยรวมกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับรัฐนิวยอร์ก จากความผิดฐานฉ้อโกงในคดีที่ นางลลิเตีย เจมส์ อัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กฟ้องศาล กล่าวหานายทรัมป์และพวก จดแจ้งมูลค่าทรัพย์สินของบริษัททรัมป์ ออร์แกไนเซชัน บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของนายทรัมป์ สูงเกินจริง หวังให้ได้รับสินเชื่อที่ดีในการขอกู้เงินจากธนาคารนั้น
ผู้พิพากษาปีเตอร์ มอลตัน ประจำศาลอุทธรณ์ของรัฐนิวยอร์ก มีคำตัดสินเมื่อวาน (21 ส.ค.) ให้แก้บทลงโทษในคดีนี้ โดยเพิกถอนบทลงโทษค่าปรับ ด้วยเหตุผลว่า ถึงแม้นายทรัมป์จะมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในความผิดฐานฉ้อโกง แต่การปรับเงินจำนวนเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ เป็นอัตราที่สูงเกินไป และละเมิดความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในเรื่องบทลงโทษรุนแรงเกินเหตุ ส่วนข้อกำหนดอื่นๆ เช่น การห้ามนายทรัมป์ และกรรมการคนอื่นๆ กู้เงินจากธนาคารเป็นเวลา 3 ปี ยังมีผลตามคำสั่งของศาลชั้นต้นต่อไป
ผู้พิพากษาปีเตอร์ มอลตัน ประจำศาลอุทธรณ์ของรัฐนิวยอร์ก มีคำตัดสินเมื่อวาน (21 ส.ค.) ให้แก้บทลงโทษในคดีนี้ โดยเพิกถอนบทลงโทษค่าปรับ ด้วยเหตุผลว่า ถึงแม้นายทรัมป์จะมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในความผิดฐานฉ้อโกง แต่การปรับเงินจำนวนเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ เป็นอัตราที่สูงเกินไป และละเมิดความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในเรื่องบทลงโทษรุนแรงเกินเหตุ ส่วนข้อกำหนดอื่นๆ เช่น การห้ามนายทรัมป์ และกรรมการคนอื่นๆ กู้เงินจากธนาคารเป็นเวลา 3 ปี ยังมีผลตามคำสั่งของศาลชั้นต้นต่อไป