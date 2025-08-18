"กูรูคริปโต" เตือน บิทคอยน์แตะ 1 ล้านดอลล่าร์ปี 2569 เป็นภาพสะท้อนวิกฤติเศรษฐกิจล่มสลาย

ในวันที่บิทคอยน์พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ 124,000 ดอลลาร์ คำเตือนจาก ไมค์ โนโวกราตซ์ ซีอีโอ Galaxy Digital กลับออกมาเบรกนักลงทุนว่าหากบิทคอยน์ทะยานถึงหนึ่งล้านดอลลาร์ในปี 2569 มันจะไม่ใช่การเฉลิมฉลอง แต่เป็นสัญญาณว่าระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังเผชิญปัญหาหนัก ขณะที่นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญคริปโตบางรายกลับเชื่อว่าเส้นทางสู่ 1 ล้านดอลลาร์ยังเป็นไปได้ ความเห็นที่สวนทางเหล่านี้สะท้อนภาพเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความเปราะบาง
บิทคอยน์ราคาพุ่ง แต่คำเตือนกลับแรงขึ้น
ไมค์ โนโวกราตซ์ ซีอีโอ Galaxy Digital ออกมาเตือนกลางพอดแคสต์ Coin Stories ว่า “หากบิทคอยน์ (Bitcoin) ขึ้นไปแตะหนึ่งล้านดอลลาร์ในปีหน้า นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในสภาวะที่เลวร้ายอย่างยิ่ง” สำหรับเขา การมีเสถียรภาพของประเทศย่อมดีกว่าการได้เห็นราคาบิทคอยน์พุ่งสูง โดยเฉพาะเมื่อการล่มสลายของค่าเงินมักทำลายสังคมและความมั่นคงของประชาชน
ความเห็นที่ขัดแย้งในโลกคริปโต
ท่ามกลางคำเตือนของ ไมค์ โนโวกราตซ์ กลับยังมีเสียงเชียร์จากนักลงทุนชั้นนำเช่น
อาร์เธอร์ เฮย์ ผู้ก่อตั้ง BitMEX เคยประเมินตั้งแต่ปี 2566 ว่า Bitcoin อาจอยู่ในกรอบ 750,000–1,000,000 ดอลลาร์ในปี 2569 โดยล่าสุดย้ำชัดว่า BTC อาจถึง 250,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้
ขณะที่แซมสัน โมว์ ผู้ก่อตั้ง Jan3 เสริมว่า “Bitcoin อาจแตะ 1 ล้านดอลลาร์ได้เร็ว อาจจะปีนี้หรือปีหน้า”
ขณะที่ Wolf Of All Streets นักวิเคราะห์คริปโต เคยทิ้งคำเตือนว่า “ยิ่ง Bitcoin ขึ้นเร็วเท่าไร โลกก็ยิ่งอยู่ในสภาพเลวร้ายเท่านั้น”
วิกฤติหนี้สหรัฐฯ และปัจจัยการเมืองสั่นคลอนระบบการเงิน
นอกจากนี้ ไมค์ โนโวกราตซ์ ยังชี้ถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการจัดการหนี้ โดยพุ่งเป้าไปที่สก็อต เบสเซ็น รัฐมนตรีคลังในรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่า “ล้มเหลวในการควบคุมหนี้ให้อยู่ในระดับสมดุลกับ GDP” พร้อมย้ำว่าการขาดดุลมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ไม่ใช่ลดลงตามที่สัญญาไว้
ฟองสบู่ Bitcoin จากการถือครองของบริษัท
อีกประเด็นที่ ไมค์ โนโวกราตซ์ กังวลคือการแห่ถือครอง Bitcoin ของบรรดาบริษัท โดยเขาเผยว่า Galaxy Digital ได้รับสายติดต่อจากบริษัทใหม่ ๆ สัปดาห์ละ 5 ราย เพื่อสอบถามการนำ Bitcoin ใส่ไว้ในงบดุล ซึ่งสะท้อนภาพความร้อนแรงที่อาจกลายเป็นฟองสบู่ทางการเงิน
“เมื่อถึงวันที่คนขับแท็กซี่ถามถึงบริษัทที่ถือ Bitcoin นั่นแหละคือสัญญาณของฟองสบู่” เขาเตือน
ความกังวลนี้ไม่ต่างจากมุมมองของบริษัท VC อย่าง Breed ที่เคยเตือนว่าไม่ใช่ทุกบริษัทคลัง Bitcoin จะรอดพ้นจากวงจรแห่งความตาย หากราคาคริปโตผันผวนและทำให้สินทรัพย์ในงบดุลไม่สามารถสะท้อนมูลค่าได้จริง
เส้นทางบิทคอยน์สู่ล้านดอลลาร์ อาจเป็นดาบสองคม
ทั้งนี้ คำเตือนของ ไมค์ โนโวกราตซ์ คือการท้าทายความเชื่อกระแสหลักที่ว่า Bitcoin จะเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะหากราคาทะยานสู่ล้านดอลลาร์ เขากลับมองว่า นั่นคือสัญญาณความล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจมหภาค ไม่ใช่ชัยชนะของสินทรัพย์ดิจิทัล การถกเถียงครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดคริปโตไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความโลภหรือความหวังเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง และหนี้สินระดับประเทศ ที่อาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญในเส้นทางของ Bitcoin สู่อนาคต