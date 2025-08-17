xs
xsm
sm
md
lg

"อดีต ส.ว.สมชาย"โพสต์ข่าวเก่า“ทักษิณ”พ้นผิดคดีซุกหุ้น ดักทางอย่าให้ประวัติศาสตร์ (ด่างพร้อย) ซ้ำรอย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์ภาพข่าว 3 สิงหาคม พ.ศ.2544 ศาล รธน.วินิจฉัย“ทักษิณ”พ้นผิดคดีซุกหุ้น กับตำนานวลีการเมือง“บกพร่องโดยสุจริต”

นายสมชาย ระบุว่า อย่าให้ประวัติศาสตร์(ด่างพร้อย)ซ้ำรอย

#ศาลรัฐธรรมนูญ