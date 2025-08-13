xs
"อดีต ส.ว.สมชาย"ชี้จะชนะต้องเปลี่ยนม้ากลางศึก อย่าปล่อยลาโง่นำไทยจนพ่ายแพ้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จะชนะต้อง! #เปลี่ยนม้ากลางศึก
อย่าปล่อยลาโง่นำไทยจนพ่ายแพ้?

ภาวะสงครามไทย-กัมพูชาทิศทางน่าจะแย่ลง หากปล่อยผู้นำรัฐบาลไร้วุฒิภาวะ ขาดความรู้ บริหารสถานการณ์หน่อมแน้มต่อไป