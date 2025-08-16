รมว.ทส.ห่วงใยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สั่งเร่งช่วยเหลือ-ซ่อมแซมบ้านพักที่เสียหายจากเหตุปะทะชายแดน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้แสดงความห่วงใย พร้อมสั่งการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร รวม 6 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และซ่อมแซมบ้านพักส่วนตัวที่ได้รับความเสียหาย
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลให้บ้านพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย โดยนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้รายงานสถานการณ์ว่า มีบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติ ได้รับความเสียหาย จำนวน 6 หลัง โดยมีบ้านที่ถูกลูกระเบิด BM 21 เสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง และอีก 3 หลังได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิด บ้านเรือนส่วนใหญ่ที่เสียหายเป็นของเจ้าหน้าที่และพนักงานที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงอุทยานฯ
นายอรรถพล กล่าวเพิ่มว่า หลังจากที่ รมว. ทส. ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวรู้สึกห่วงใยเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตระหนักดีถึงความทุ่มเทและเสียสละของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย การช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วน จึงได้สั่งการให้กรมอุทยานฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
ล่าสุด นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (สบอ.9) ได้เข้าสำรวจและรายงานความเสียหายแล้ว ตามข้อสั่งการของ รมว.ทส. และ ออส. ที่ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ขณะที่ นายพิชัย และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยทั้ง 6 รายแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจ โดยทาง สบอ.9 ยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป
ทั้งนี้ จากการสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานป่าอนุรักษ์ 6 แห่งที่อยู่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า มี 3 แห่ง ยังไม่สามารถกลับไปปฏิบัติงานได้ตามปกติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก (เฉพาะพื้นที่ภูมะเขือ) ส่วนอีก 3 แห่ง สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติแล้ว ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงอย่างเนื่อง