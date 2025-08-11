สกีโทลีน มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุง สูตรจังเกิ้ล DEET 95% สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

นายบุญช่วย ว่องประพิณกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สกีโทลีน สเปรย์กันยุงและทาก สูตรจังเกิ้ล DEET 95% จำนวน 2,000 ขวด ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ป้องกันยุงและทากในการปฏิบัติภารกิจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าบางพื้นที่ต้องทำงานอยู่ในป่าลาดตระเวนเป็นเวลานาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบาก ด้วยแบรนด์สกีโทลีนเป็นแบรนด์สเปรย์กันยุงแบรนด์ไทยที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า 84 ปี จึงเล็งเห็นความสำคัญและอยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร