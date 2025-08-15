รัฐบาลเปิด"Pop-up counter"ที่คิงเพาเวอร์ หวังดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล

รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทย เปิด Pop-up counter “Nature for Future : Agriculture + Innovation” ณ คิง เพาเวอร์ คัดสรรสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่ได้รับรางวัล และผ่านเข้ารอบตัดสิน Agri Plus Award และสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกกว่า 60 รายการ จากผู้ประกอบการกว่า 30 ราย มาจัดแสดงและจำหน่าย เหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ นำไปเป็นของขวัญของฝาก ซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล ตัวอย่างเช่น ข้าวไร้แป้งจากไฟเบอร์สาหร่าย เม็ดฟู่สมุนไพรกลิ่นผลไม้ GI ของไทย ข้าวเหนียวมะม่วงอัดเม็ด ยาสีฟันสมุนไพรไทยอัดเม็ด กระเป๋ารองเท้าจากวัสดุ Upcycling จากฟางข้าว เป็นต้น สินค้าเหล่านี้ สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการผสานธรรมชาติกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
ในปี 2567 ที่ผ่านมา กิจกรรมส่งเสริมขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดต่างประเทศ มีมูลค่าการค้า รวม 367 ล้านบาท มั่นใจว่ามูลค่าการค้าจะเพิ่มสูงขึ้นแน่นอน เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่ ชั้่น 1 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ตั้งแต่ วันนี้ - 21 กันยายน 2568