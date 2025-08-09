xs
โฆษก ทบ.ยันคุมทหารกัมพูชา 18 นาย เป็นตามหลัก กม.สากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (9 ส.ค.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยกรณีกระทรวงกลาโหมกัมพูชา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณี พล.อ.รัด ดารารัด รมช.กลาโหมกัมพูชา พบปะพูดคุยกับ นาย ลอยด์ กิลเลตต์ ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) โดยมีรายละเอียดว่าทั้งสองได้มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนด้านมนุษยธรรมเพื่อตรวจสอบทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกฝ่ายไทยควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมาย หลังจากมีการหยุดยิงอย่างเป็นทางการ และได้ทราบว่าทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกควบคุมตัวโดยฝ่ายไทยปลอดภัยและมีสุขภาพดีนั้น

โฆษกกองทัพบก ยืนยันว่า การควบคุมทหารกัมพูชาทั้ง 18 คนนั้น เป็นไปตามหลักกฎหมายสากล ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวา ไม่ใช่การควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายตามที่ กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้โพสต์บิดเบือนไว้ในข้างต้น

ทั้งนี้ การถูกควบคุมตัวดังกล่าว จำเป็นต้องคงไว้ จนกว่าสถานะการณ์การหยุดยิงหรือสถานการณ์การสู้รบ จะมีความสมบูรณ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วเป็นหลัก เพื่อทั้งหมดจะไม่หวนกลับมาทำการสู้รบกับฝ่ายไทยอีก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักสากล