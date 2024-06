ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วม LOVE PRIDE PARADE 2024 ยาวที่สุดในเอเชีย

วันนี้ (30 มิ.ย.) เวลา 16.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงาน " WORLD PRIDE PARADE 2024 " และร่วมขบวน LOVE PRIDE PARADE 2024...THE FIRST EVER LONGEST PARADE IN ASIA ขบวนพาเหรดแห่งความภาคภูมิใจ ความรัก ความเท่าเทียม LOVE EQUALITY PEACE ระยะทาง 6 กิโลเมตร ยาวที่สุดในเอเชีย จากสนามกีฬาแห่งชาติถึงย่านเอ็มดิสทริค สิ้นสุดที่อุทยานเบญจสิริ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดงาน ร่วมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและ ภาคเอกชน กว่า 100 องค์กร ร่วมงาน ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย เขตปทุมวัน



นายชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้ทุกท่านมีแต่ความสนุกสนาน และร่วมกันปิด Pride Month อย่างยิ่งใหญ่ สมศักดิ์ศรี กรุงเทพมหานครร่วมกัน และวันนี้ไม่ใช่แค่ LOVE PRIDE PARADE แต่เป็น PEOPLE LOVE PRIDE PARADE เพราะ เป็น PARADE ของคนทุกคน เป็นความร่วมมือกันระหว่างประชาชน และภาคีเครือข่าย โดยมีหน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ โดยคาดว่าปีหน้า จะจัดขบวน PARADE แบบนี้อีก ให้มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 2,000,000 คน ต่อไป



"งานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ แสดงถึงความภาคภูมิใจในความแตกต่าง และร่วมโอบกอดความหลากหลาย เพื่อให้กรุงเทพมหานคร พร้อมต้อนรับ WORLD PRIDE 2030 " ผู้ว่าฯ ชัชชาติกล่าว