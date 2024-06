แบรนด์ ATIA ส่งเสริมความเท่าเทียมเทศกาล Pride Month จัดกิจกรรมพิเศษส่งเสริมการตลาดตลอดเดือนมิถุนายน

บริษัท เอทิต้า บิวตี้ แคร์ จำกัด โดยเจ้าของแบรนด์(อะเทีย) แบรนด์สกินแคร์ใหม่ล่าสุด สูตรพิเศษจากสถาบันชั้นนำของอังกฤษ ที่รวบรวมส่วนผสมที่ดีที่สุดจากยุโรป ซึ่งคิดค้นมาสำหรับทุกคนที่ผิวบอบบาง แพ้ง่าย และแก้ปัญหาผิวได้อย่างตอบโจทย์ทุกจุด เดินหน้าจัดแคมเปญพิเศษเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมเทศกาล Pride Month ด้วยการส่งเสริมการตลาดด้วยการให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุ ส่งภาพกิจกรรมอะไรก็ได้เกี่ยวกับความงามมาในแฟนเพจเฟสบุ๊คของแบรนด์ ATIA (อะเทีย) ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษจากแบรนด์ส่งตรงถึงหน้าบ้านถึง 3 รางวัลทั้งนี้สนใจสามารถดูรายละเอียดและงซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ช่องทาง ATIA Atia Line@ : @atiathailand (with an @)Instagram : https://shorturl.asia/0GdRj , New Instagram : https://shorturl.asia/PgLba Facebook Fanpange : https://www.shorturl.asia/K4nRL Website : https://atia-international.com Lazada : https://bit.ly/3Pd426o Shopee : https://bit.ly/3PaYMjN Youtube Channel : https://www.youtube.com/atiaoffic