“สุดารัตน์”แนะรัฐให้ ปชช.ตรวจหาเชื้อโควิดฟรี -เร่งช่วยเหลือเยียวยาภาคธุรกิจ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โพสต์เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ระบุว่า "รัฐบาลต้องเลิกทำผิดพลาดซ้ำซากการสั่ง LOCK DOWN ให้ประชาชนปิดกิจการ แต่รัฐไม่เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด เร็วที่สุด เป็นการผลักภาระให้ประชาชนต้องรับกรรมอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง รัฐบาลต้องให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ COVID ได้ง่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเร่งช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจรายย่อย รายเล็ก และรายกลางโดยด่วน”



-COVID ระบาดทั้ง 2 รอบ ล้วนไม่ใช่เกิดจากความผิดของประชาชน แต่ประชาชนกลับเป็นผู้รับเคราะห์กรรม ทั้งการติดเชื้อและจากพิษเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้



- รัฐบาลต้องเลิกทำผิดซ้ำซาก ตั้งแต่รอบแรกก็มีการแพร่เชื้อจากสนามมวยที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ทบ. ที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามการจัดแข่งขันชกมวย รอบ 2 ก็เกิดจากความบกพร่อง และทุจริตของหน่วยความมั่นคงที่ปล่อยให้แรงงานจากเพื่อนบ้าน ลักลอบเข้าไทย ทั้งที่รู้ว่าเพื่อนบ้านกำลังมีการระบาดอย่างหนัก



- ในรอบแรกเมื่อมีการติดเชื้อ COVID จากสนามมวยกระจายไปทั่วกรุงเทพฯ รัฐบาลสั่งปิดกิจการต่างๆในกรุงเทพฯทั้งหมด แต่กลับปล่อยให้คนเดินทางจากกรุงเทพฯ กลับบ้านในต่างจังหวัด จนทำให้เชื้อกระจายไปทั่วประเทศ



ในครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อรู้ว่า Super Spreader ที่สมุทรสาคร รัฐบาลสั่ง LOCK DOWN ปิดตลาด ปิดกิจการต่างๆ แต่ยังให้คนจากแหล่งติดเชื้อโรคเดินทางไปแพร่เชื้อติดต่อกันไปกว่า 50 จังหวัดแล้ว ทำผิดซ้ำแบบที่ระบาดในครั้งแรก



-การ LOCK DOWN เป็นคำสั่งง่ายๆจากรัฐบาล ให้ปิดกิจการต่างๆ แต่รัฐบาลไม่ได้ควบคุมการเข้า-ออกจากพื้นที่ระบาดจริง ทำให้คนติดเชื้อ COVID เดินทางออกจากพื้นที่ระบาด นำเชื้อไปติดในพื้นที่อื่นๆ ไปเรื่อยๆ



- สิ่งที่รัฐบาลควรทำเร่งด่วนคือ หยุดการกระจายเชื้อให้ได้เร็วที่สุด โดยการควบคุมพื้นที่ระบาด ปิดล้อมห้ามเข้า-ออก 15 วัน แล้วเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด เพื่อให้พื้นที่นั้นๆปลอดเชื้อได้เร็ว ผู้คนจะได้กลับมาทำมาหากินตามปกติได้



- ที่สำคัญคือ รัฐบาลต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ COVID ได้ง่ายและฟรี



-การสั่ง LOCK DOWN ของรัฐบาล โดยบังคับให้ประชาชนปิดกิจการฝ่ายเดียว โดยรัฐบาลไม่เร่งหาผู้ติดเชื้อ และนำตัวเข้าระบบให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด เสมือนเป็นการผลักภาระความยากลำบากให้ประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม



- ทั้งๆ ที่ประชาชนไม่ได้เป็นคนทำการ์ดตก รัฐบาลเองต่างหากที่การ์ดตก ปล่อยให้แรงงานลักลอบเข้าประเทศไทย จนนำความเดือดร้อนมาให้คนไทยถ้วนหน้า



- สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทำตอนนี้คือการดูแลช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางที่ได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลการ์ดตก ทำCOVID-19 กลับมาระบาดรอบ 2