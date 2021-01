AIS เผยยอดใช้ดาต้าเน็ตบ้านพุ่งสูงช่วงปีใหม่ หลัง ปชช.งดเดินทางหวั่นโควิด-19

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส เปิดเผยว่า การใช้งานบนเครือข่ายของลูกค้าเอไอเอสในช่วงเทศกาลส่งความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564พบว่า ประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดน้อยลงกว่า 30% เนื่องจากการเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และหันมาใช้ดาต้าจากเน็ตบ้าน เพื่อสื่อสาร ส่งความสุข , รับชมความบันเทิง , ช็อปปิ้งออนไลน์ ตลอดจนทำงานแบบ Work From Home หรือ Work From Anywhere มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด



ทั้งนี้ เป็นการใช้งานดาต้าบน ไวไฟ ของเน็ตบ้าน ที่เพิ่มมากกว่า 70% บนโซเชียลยอดนิยมอย่าง เฟซบุ๊ก ที่มี ฟีเจอร์ ตอบโจทย์ครบถ้วน ทั้ง ไลฟ์ และ วิดีโอ รวมถึงยังมีการเข้าชมคอนเทนต์ ประเภท วิดีโอ สูงที่สุด เนื่องจากในปีนี้หลายแห่งงดการจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์และเปลี่ยนรูปแบบให้สามารถรับประสบการณ์ที่หลากหลายได้มากขึ้น ตั้งแต่ 4K, VR และ AR ผ่านทางดีไวซ์ทุกรูปแบบ