เผยภาพรถเมล์สาย 77 ที่มีผู้โดยสารแน่นขนัด เที่ยวตีหนึ่ง ในคืนเคานต์ดาวน์ ท่ามกลางการระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. เพจ “Mayday” เผยภาพรถโดยสารประจำทางสาย 77 ที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมากบนรถโดยสารสายดังกล่าว เที่ยว 01.00 น. ที่วิ่งในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระบุข้อความว่า “ภาพบรรยากาศรถเมล์สาย 77 : เที่ยวตี 1 ของวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 ถ้าจะให้มี #physicaldistancing กันอีกที ก็ต้องมีรถให้พอกับจำนวนผู้โดยสารก่อน (เสียดายที่ปีนี้ 73ก 514 ไม่วิ่งถึงตี 1 แล้ว) By the way, พี่กระเป๋าคันนี้ บริการดีมากชอบที่เขาบอกว่าลงป้ายนี้ ต่อสายอะไรได้ และให้ล้างมือบ่อยๆ...สุขภาพดีรับปีใหม่”ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ 1,600 ครั้ง มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนไม่เห็นด้วยที่มีคนจำนวนมากไปรวมกลุ่มกัน เพราะกลัวเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และนอกจากนี้ บางคนก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขระะบบการขนส่ง