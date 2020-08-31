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ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก 25,377,704 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




เว็บไชต์ worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก พบมีผู้ป่วยติดเชื้อ 25,377,704 ราย เพิ่มขึ้น 220,003 ราย เสียชีวิต 850,149 ราย เพิ่มขึ้น 4,168 ราย รักษาหาย 17,700,970 ราย