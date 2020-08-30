xs
xsm
sm
md
lg

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก 25,153,561 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เว็บไชต์ worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2563 พบมีผู้ป่วยติดเชื้อ 25,153,561 ราย เพิ่มขึ้น 253,966 ราย เสียชีวิต 845,925 ราย เพิ่มขึ้น 5,248 ราย รักษาหาย 17,495,092 ราย