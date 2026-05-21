ดราม่า “จอง-คัลแลน” เที่ยวชลบุรี เจอเก็บค่าที่นั่งริมหาด “400 บาท” โซเชียลถล่มยับ เอาเปรียบนักท่องเที่ยว

ดราม่าเที่ยวบางแสน สองยูทูปเบอร์ดัง “จอง-คัลแลน” โดนเก็บค่าที่นั่งริมหาด 400 บาท แม้จะเอามาคืนทีหลัง ชาวเน็ตชี้ พอรู้ว่าเป็นคนดังเลยเอามาคืน คอมเมนต์ถล่มยับ ชายหาดเป็นที่สาธารณะ แต่มาทำเป็นธุรกิจเก็บเงิน
สองยูทูปเบอร์ดังชาวเกาหลี “จอง-คัลแลน” ตระเวนเที่ยวกันชิลๆสองคนอีกครั้งใน EP ล่าสุดตอน ชลบุรี โดยการท่องเที่ยวครั้งนี้ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวสนุกๆเป็นธรรมชาติ ได้เสียงชื่นชมจากแฟนคลับอย่างล้นหลาม อย่างไรก็ตามมีดราม่าในช่วงต้นคลิป เมื่อสองหนุ่มแวะไปนั่งร้านอาหารริมทะเล และถูกเรียกเก็บ “ค่าที่นั่ง” เป็นเงิน 400 บาท
แม้ต่อมาทางร้านได้รีบนำเงินมาคืนให้ 300 บาท พร้อมอธิบายว่า "ไม่รู้ว่ามากันแค่ 2 คน" แต่ชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะเพิ่งรู้ว่าเป็นคนดัง จึงรีบนำมาคืน
นอกจากนี้ ความคิดเห็นจากช่องยูทูป “컬렌 Cullen HateBerry” ต่างก็ตำหนิ และไม่เห็นด้วยกับการเก็บเงินค่าที่นั่งริมทะเล โดยมีตัวอย่างความเห็นที่น่าสนใจ เช่น
- เกลียดประเทศไทยตรงที่ชอบเอาเปรียบนักท่องเที่ยว อย่าว่าแต่ต่างชาติโดนเลย คนไทยกันเองก็เจอบ่อย มีทุกที่ เก็บ 400 บาท ค่าที่นั่ง ทุเรศเกิน ที่สำคัญ ชายหาดเป็นที่สาธารณะ มันจับจองมาเป็นธุรกิจเก็บเงิน มันไม่มีประเทศไหนเขาทำกัน ยกเลิกสักทีเถอะ ใครอยากนั่งตรงไหนก็นั่ง แต่เอาเสื่อเอาม้านั่งไปกันเอง
- ขอบคุณอิงที่ไม่ตัดฉาก400 ออก ให้โลกมันรู้ว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆ เขาสั่งอาหารแล้วยังต้องเก็บค่าที่นั่งอีกหรอ ขอให้ทัวร์ลงหนักๆ แต่คงไม่สำนึก ขอบคุณอิงที่ตีแผ่เรื่องราวแบบนี้ เราคนนึงที่ไปบางแสนแล้วไม่คิดที่จะนั่ง ถ้าเขาไม่ใช่ยูทูปเบอร์ เขาไม่ได้เอามาลงช่อง เรารงไม่มีทางรู้เลยว่ามีคนที่เอาเปรียบชาวต่างชาติไปมากมายเท่าไหร่ ปรับและเปลี่ยนเถอะ
- ค่าเก้าอี้ 400 2คน ตอนหลังมีคืนเงินให้ พอพึ่งรู้ว่าเป็นพี่จองคันแลนเลยคืนหรือเปล่ากลัวดราม่า ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นจะคืนหรือเปล่าเนี่ย
- จะไม่มีคนไปเที่ยวก้อเพราะอย่างนี้แหละ ค่าเก้าอี้ 400 เราคนไทย อายแทนเลย เคยไปตอนนั้นคนละ 50บาท ยัง งง ว่ามานั่งซื้ออาหารกินนะ ต้องจ่ายค่าเก้าอี้อีก เวรกรรม ประเทศไทย
- คนเก็บค่าเก้าอี้ฉวยโอกาสชัดๆ / นักท่องเที่ยวต่างชาติ เค้าไม่รู้หรอกว่ามานั่งแบบนี้จะมีค่าเก้าอี้ เค้าคิดว่ามานั่งกินอาหาร ก็เหมือนร้านอาหารทั่วไป จ่ายแต่ค่าอาหารก็จบ