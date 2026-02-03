“น้ำพุเทรวี” เริ่มเก็บค่าเข้าชมและจำกัดเวลา แก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้น

เริ่มต้นอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา สำหรับค่าธรรมเนียมการเข้าชม “น้ำพุเทรวี” แหล่งท่องเที่ยวดังของกรุงโรม โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมอย่างใกล้ชิดและโยนเหรียญอธิษฐาน ต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 2 ยูโร
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงโรมอย่าง น้ำพุเทรวี” ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า การโยนเหรียญลงในน้ำพุเทรวีจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง เหรียญที่สองหมายถึงการได้พบรักกับชาวอิตาเลียน และเหรียญที่สามคือการได้แต่งงานกับชาวอิตาเลียน
นับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องซื้อตั๋วราคา 2 ยูโร (ประมาณ 75 บาท) สำหรับการเข้าไปชมอย่างใกล้ชิด รวมถึงการทำตามธรรมเนียมโยนเหรียญลงสู่ผืนน้ำ
สภากรุงโรมเริ่มใช้ระบบเก็บค่าบัตรสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวเมือง เพื่อลดความแออัดของนักท่องเที่ยว โดยกำหนดให้ต้องมีตั๋วเข้าชมตั้งแต่เวลา 11.00–22.00 น. ในวันจันทร์และวันศุกร์ และตั้งแต่เวลา 09.00–22.00 น. ในวันอื่น ๆ ของสัปดาห์ ส่วนใครอยากชมฟรีแบบเดิม ต้องรอหลังเวลา 22.00 น.
ปัญหาที่เกิดขึ้น ยังคงมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการจ่ายเงินยืนอยู่นอกแนวกั้นและโยนเหรียญมาจากด้านบน ทำให้บางเหรียญพลาดไม่ตกลงในน้ำพุ นักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วอยู่ด้านล่างต้องหลบเหรียญที่โปรยลงมา ซึ่งเจ้าหน้าที่เมืองระบุว่าจะจัดกำลังดูแลเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
สำหรับการเก็บค่าเข้าชมเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2026 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวบริเวณน้ำพุเทรวีซึ่งกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของปัญหา “Overtourism” หรือภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมืองของกรุงโรม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ลานจัตุรัสขนาดเล็กจะแน่นขนัดไปด้วยผู้คนเบียดเสียดกัน อย่างวุ่นวาย และทำให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย
ในปี 2025 มีผู้คนกว่า 10 ล้านคนต่อคิวเพื่อเข้าใกล้น้ำพุ โดยบางช่วงเวลาของฤดูท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมากถึงราว 70,000 คนต่อวัน ตามคำกล่าวของนายโรแบร์โต กวลติเยรี นายกเทศมนตรีกรุงโรม
ด้าน อเลสซานโดร โอโนราโต สมาชิกสภากรุงโรมด้านกิจกรรมขนาดใหญ่ การท่องเที่ยว กีฬา และแฟชั่น ระบุว่า ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อควบคุมภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง โดยรายได้จะนำไปใช้ในการบำรุงรักษาและจัดบุคลากร
มาตรการเก็บค่าตั๋วของน้ำพุเทรวีเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่อิตาลีใช้มากขึ้นในการจัดระเบียบการท่องเที่ยว เช่น ค่าธรรมเนียมเข้าเมืองเวนิสสำหรับนักท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ รวมถึงข้อจำกัดใหม่ในสถานที่ดังบนโซเชียลมีเดียอย่างระเบียงจูเลียตในเมืองเวโรนา และโบสถ์ Santa Maddalena เชิงเขาโดโลไมต์ทางตอนเหนือของประเทศ
นอกจากนี้ เหรียญที่เก็บได้จากน้ำพุ ซึ่งมีมูลค่าราว 1.5 ล้านยูโรต่อปี จะยังคงถูกนำไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้เช่นเดิม
