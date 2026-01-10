“นกกระเรียนมงกุฎแดงแห่งฮอกไกโด” สัญลักษณ์ความเป็นสิริมงคลของญี่ปุ่น

เมื่อฤดูหนาวมาเยือน หมู่บ้านสึรุอิ (Tsurui) ทางตะวันออกของฮอกไกโด ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนกกระเรียนมงกุฎแดง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อนุสรณ์ธรรมชาติพิเศษของชาติญี่ปุ่น ก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
สำนักข่าว Japan News รายงานว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา นกกระเรียนมงกุฎแดงราว 100 ตัวได้บินมายังพื้นที่แหล่งให้อาหารขนาดใหญ่ในช่วงฤดูหนาว ณ เขตรักษาพันธุ์นกกระเรียนสึรุอิ–อิโตะ (Tsurui-Ito Tancho Sanctuary) โดยนกที่เพิ่งมาถึงหลายตัวแหงนจะงอยปากขึ้นสู่ท้องฟ้าและส่งเสียงร้องดังก้องกังวาน เป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้พบเห็น
คำว่า “ทันโจ” (Tancho) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกนกกระเรียนมงกุฎแดง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลและความยืนยาวในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างกล่าวด้วยความชื่นชมว่า เป็นภาพที่สง่างามน่าประทับใจ รวมทั้งมีความเชื่อว่านกกระเรียนเป็นสัตว์มงคล ตามตำนานความเชื่อของคนญี่ปุ่น ที่เชื่อกันว่า นกชนิดนี้มีอายุขัยยาวนาน พร้อมนำมาซึ่งโชคลาภ ส่วนในตำนานเทพนิยายของจีน นกกระเรียนมงกุฎแดงก็มักปรากฏกายมาคู่กับเทพผู้เป็นอมตะ
ในด้านการอนุรักษ์ แม้ว่านกกระเรียนมงกุฎแดงมีสถานะใกล้สูญพันธุ์ แต่ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จากเพียง 10 คู่ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1920 เพิ่มมาเป็นมากกว่าพันตัวในปัจจุบัน ซึ่งจากความพยายามปกป้องนกกระเรียนมงกุฎแดงก็ได้แสดงผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลสำรวจเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว ยืนยันว่า ปัจจุบันมีนกกระเรียนมงกุฎแดงอาศัยอยู่ในฮอกไกโดมากถึง 1,927 ตัว ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นับเป็นสัญญาณเชิงบวกของการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าหายากชนิดนี้ในญี่ปุ่น