รำลึก 80 ปี ฮิโรชิมา อังกฤษร่วมจัดพิธีทั่วประเทศ เรียกร้องสันติภาพ

รำลึก 80 ปี ฮิโรชิมา อังกฤษจัดพิธีทั่วประเทศ ทั้งไว้อาลัย ณ มหาวิหารโคเวนทรี และฉายหนังกลางลอนดอน กระตุ้นตระหนักภัยสงครามนิวเคลียร์ หวังสันติภาพยั่งยืน
ลอนดอน - เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (8 ส.ค.) มีการจัดพิธีรำลึกตามเมืองต่างๆ ของอังกฤษ เพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ 80 ปี เหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาของสหรัฐอเมริกา โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่การรำลึกอย่างเงียบๆ ไปจนถึงการฉายภาพยนตร์
ณ มหาวิหารโคเวนทรี ทางตอนกลางของอังกฤษ มีผู้คนราว 300 คน ร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิตในเมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และที่นางาซากิ เพียงสามวันหลังจากนั้น
ผู้เข้าร่วมงานยังได้พับนกกระเรียนกระดาษโอริกามิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้จัดงานกล่าวว่ามีจุดประสงค์เพื่อ "สวดภาวนาให้โลกปราศจากภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์ตลอดกาล"
มหาวิหารใหญ่ในเมืองใหญ่แห่งนี้จัดพิธีรำลึกเกือบทุกปีนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูในช่วงสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งรวมถึงผู้เสียชีวิตประมาณ 140,000 คน ภายในสิ้นปีหลังจากได้รับผลกระทบจากระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา
มหาวิหารนี้เคยถูกไฟไหม้หลังจากการโจมตีทางอากาศของนาซี และซากปรักหักพังได้รับการอนุรักษ์ไว้บางส่วนเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงสงคราม
ลิซ่า ฮาแกน ครูมัธยมปลายวัย 38 ปี เข้าร่วมพิธีพร้อมกับนักเรียนของเธอ เธอกล่าวว่าเธอคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะไม่ลืมว่าทุกชีวิตสมควรได้รับความเคารพ
จดหมายที่นายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมาและโคเวนทรีแลกเปลี่ยนกันก่อนพิธีได้รับการอ่านออกเสียงในระหว่างพิธี จดหมายแต่ละฉบับได้แสดงความหวังอย่างเร่งด่วนต่อสันติภาพ และบันทึกถึงสถานการณ์โลกที่น่ากังวล เป็นการยืนยันว่าการเรียกร้องสันติภาพมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคย
ณ ใจกลางกรุงลอนดอน ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่ฮิโรชิมา ชื่อ "I Saw The World End" ได้รับการฉายในพื้นที่สาธารณะที่ย่านพิคคาดิลลี
ภาพยนตร์ความยาว 10 นาทีนี้ นำเสนอข้อความจากคำให้การของผู้รอดชีวิต พร้อมด้วยคำพูดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดที่ฮิโรชิมา
วิดีโอจบลงด้วยภาพการทำลายระเบิดทิ้ง ซึ่งค่อยๆ จางลงจนเหลือเพียงภาพท้องฟ้าสีคราม
แพดดี้ เคลลี ชาวลอนดอน วัย 50 ปี กล่าวหลังการฉายภาพยนตร์ว่าผลงานชิ้นนี้ "ซาบซึ้งและทรงพลังมาก" กล่าวเสริมว่า การที่ภาพยนตร์ถ่ายทำในพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนพลุกพล่านและเข้าออกนั้น "แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเหตุการณ์เมื่อ 80 ปีก่อน"
ผลงานชิ้นนี้สร้างสรรค์ขึ้นในปี 2020 โดยเอส เดฟลิน และมาชิโกะ เวสตัน ศิลปินชาวอังกฤษสองคน หลังจากได้รับมอบหมายจากพิพิธภัณฑ์สงครามจักรวรรดิของประเทศ
ในการให้สัมภาษณ์สั้นๆ หลังการฉายภาพยนตร์ เดฟลินกล่าวว่าเธอต้องการให้ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อผู้รอดชีวิต และเธอต้องการเจาะลึกถึงต้นตอของความขัดแย้ง
"ปัจจุบันมีอาวุธนิวเคลียร์มากกว่าเมื่อห้าปีก่อน ยังไม่มีสิ่งใดดีขึ้น แต่ในฐานะศิลปิน สิ่งที่เราทำได้คือพยายามหาวิธีการอื่นๆ ต่อไป"