“คลองสองแพรก” คึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ล่องแก่งสุดมัน ผจญภัยกลางป่าต้นน้ำ จ.พังงา

คลองสองแพรก จังหวัดพังงาสุดคึกคักนักท่องเที่ยวแห่ล่องแก่งสุดมัน สัมผัสธรรมชาติ ผจญภัยกลางป่าต้นน้ำ วันละเกือบ 1,000 คน
บรรยากาศการท่องเที่ยวรับปีม้าทอง บริเวณบ้านสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ในช่วงต้นปีใหม่ พ.ศ. 2569 เป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่หลั่งไหลเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติและทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรม “ล่องแก่งคลองสองแพรก” ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ซึ่งแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรมกันร่วมเกือบ 1,000 คน
สำหรับบ้านสองแพรก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวผจญภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ที่นี่มีไฮไลต์สำคัญคือการนั่งแพยางล่องแก่งใน “คลองสองแพรก” ที่เต็มไปด้วยความสนุก ตื่นเต้น และเร้าใจ ฝ่าตะลุยไปในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวผ่านโขดหิน แก่งน้อยใหญ่ รวมถึงสายน้ำวน ท่ามกลางทิวทัศน์ธรรมชาติอันเขียวขจีของผืนป่าต้นน้ำที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสามารถสร้างเสียงกรี๊ด รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ จากนักท่องเที่ยวได้ตลอดเส้นทาง
กิจกรรมล่องแก่งคลองสองแพรก มี 2 ระยะทางให้เลือก ทั้งระยะ 4 กิโลเมตร และระยะ 8 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ผจญภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมชมความงดงามของลำธาร ป่าไม้ และภูเขา ตลอดเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทาย เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
นอกจากนี้ บ้านสองแพรกยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวอื่น ๆ ให้เลือกอีกหลากหลาย อาทิ การเที่ยวชมน้ำตกสองแพรก การนั่งช้างชมธรรมชาติ กิจกรรมดูแลช้าง ให้อาหารช้าง อาบน้ำช้าง รวมถึงกิจกรรมแนวเอ็กซ์ตรีมและแอดเวนเจอร์อื่น ๆ ที่ช่วยเติมเต็มความสนุกและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่าง ทำให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาเที่ยวที่บ้านสองแพรกได้ตลอดทั้งวัน
นายบุญช่วย เล็กขำ ผู้จัดการ บริษัทอันดาแอดเวนเจอร์ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งนิยมการท่องเที่ยวแนวผจญภัย พวกเขาให้เหตุผลว่า กิจกรรมล่องแก่งคลองสองแพรกมีเส้นทางที่สนุก เร้าใจ มีกระแสน้ำไหลผ่านแก่งและโขดหินอย่างต่อเนื่อง สร้างความตื่นเต้นและท้าทาย พร้อมชมธรรมชาติที่สวยงามตลอดเส้นทาง อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ ปริมาณน้ำในคลองสองแพรกมีน้อย ทางผู้ประกอบการจึงเปิดให้ล่องแก่งวันละเพียง 2 รอบเท่านั้น คือรอบเช้าเวลา 11.00 น. และรอบบ่ายประมาณ 14.00–15.00 น. โดยมีการปล่อยน้ำจากฝายกั้นน้ำวันละ 2 ครั้ง เพื่อให้สามารถล่องแก่งได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนบ้านสองแพรกอย่างต่อเนื่อง
โดย : อโนทัย งานดี