สุดคุ้ม! สยามอะเมซิ่งพาร์ค จัดโปรฯ วันเด็ก เด็ก 99฿ ผู้ใหญ่ 250฿ สวนน้ำ-สวนสนุกไม่อั้นทั้งวัน 10-11 ม.ค.69 นี้เท่านั้น

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ สยามอะเมซิ่งพาร์คเล่นใหญ่ จัดให้เที่ยวคุ้มสุดทั้งครอบครัว สนุกทั้งวันกับสวนน้ำและสวนสนุกไม่จำกัดรอบ โปรหน้าเคาน์เตอร์ลดจุกๆ ซื้อแล้วเที่ยวได้เลย เด็ก (สูง 101-130 ซม.) เพียง 99.- (ปกติ 200.-) , ผู้ใหญ่ (131 ซม. ขึ้นไป) เพียง 250.- (ปกติ 1,000.-) เมื่อซื้อพร้อมบัตรเด็ก สูงสุดผู้ใหญ่ 4 ใบ/เด็ก 1 คน, เด็กสูงต่ำกว่า 100 ซม. และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เที่ยวฟรี !! พิเศษสุดสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ เสาร์-อาทิตย์ 10-11 มกราคม 2569 มาเที่ยวกัน!!
สนุกที่สุด มีความสุขพร้อมกันทั้งครอบครัวในสวนน้ำชุ่มฉ่ำ ทั้งสไลเดอร์ 7 สี ซูเปอร์สไปรัล น้ำวน ไซ-แอม ลากูน และใหม่ล่าสุด เรนเจอร์สไพเรทลากูน สไลเดอร์บนเรือโจรสลัดกลางทะเลเทียมใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดย กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด สนุกต่อกันได้ทุกวัยกับเครื่องเล่นหลากหลายในสวนสนุก ม้าหมุนสองชั้นสุดคลาสสิก หอคอยชมวิวไซ-แอม ทาวเวอร์ สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชูชูแอดเวนเจอร์ ขบวนรถไฟแห่งความสุขที่จะพาไปพบกับโลกแห่งจินตนาการของมาสคอตไซ-แอมและผองเพื่อน นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นมากมายสำหรับคุณหนูๆ ในสมอลล์เวิลด์ รวมถึงเครื่องเล่นสุดเอ็กซ์ตรีมระดับโลกสำหรับผู้ใหญ่ ทั้งวอร์เท็กซ์ รถไฟเหาะตีลังกาเกลียวสว่านแบบห้อยขา ใหญ่ที่สุด 1 ใน 2 ของโลก บูมเมอแรง รถไฟเหาะตีลังกาถอยหลัง และอีกมากมาย เก็บภาพฉ่ำๆ กับมุมสวยไม่ซ้ำใครในบางกอกเวิลด์ โซนใหม่ธีมพระนครวันวานที่สวยอลังการที่สุด
พิเศษในวันเสาร์ 10 ม.ค. 69 ชมการแสดงความสามารถจากเยาวชนตัวน้อย พร้อมสนุกไปกับเหล่าคอสเพลย์ที่จะมาสร้างสีสันในคาแรกเตอร์หลากหลาย เพลิดเพลินกับการแสดงและถ่ายภาพร่วมกับมาสคอต ไซ-แอมและผองเพื่อน ร่วมกิจกรรมกับบูธพาร์ทเนอร์ต่างๆ ตลอดทั้งวัน
เที่ยวสยามอะเมซิ่งพาร์ค เดินทางสะดวกด้วยรถส่วนตัว ที่จอดรถในร่มกว้างขวาง หรือรถประจำทางสาย 36, 60, 71, 73, 178 รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู สถานีนพรัตน์ ทางออก 2 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 10.00-18.00 น. ข้อมูลเพิ่มเติม line@siamamazingpark หรือ www.siamamazingpark.com