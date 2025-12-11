Gift Voucher ต้อนรับปีใหม่ 2569 ส่งมอบความอร่อยจาก 4 ร้านอาหารในเครือ "อิมแพ็ค"

อิมแพ็ค จัดทัพ 4 ร้านอาหารดัง ส่งแคมเปญ Gift Voucher สุดคุ้ม ต้อนรับปีใหม่ 2569 ชวนส่งมอบ “ความอร่อย” เป็นของขวัญแด่คนพิเศษ พร้อมรับเมนูแถมมูลค่ารวมหลายพันบาท
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 เปิดตัวแคมเปญบัตรกำนัล (Gift Voucher) จาก 4 ร้านอาหารชั้นนำในเครือ มอบทางเลือกในการส่งต่อความอร่อยระดับพรีเมียมเป็นของขวัญให้แก่คนสำคัญ พร้อมจัดหนักสิทธิพิเศษจากเชฟมืออาชีพ มอบเมนูซิกเนเจอร์แถมฟรีมูลค่าสูงสุดกว่า 2,000 บาท เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2569
ทางอิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้คัดสรร 4 ร้านอาหารคุณภาพ หลากหลายสไตล์ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเฉลิมฉลอง โดยมีรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรกำนัลสุดพิเศษ ดังนี้
อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์ (IMPACT Lakefront): ดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเลสาบ แหล่งรวมร้านอาหารบรรยากาศดีริมทะเลสาบเมืองทองธานี มอบความคุ้มค่าด้วย ชุด Voucher Package ราคา 5,000 บาท (บัตรกำนัลเงินสด) รับทันที! คูปองเมนูยอดนิยมมูลค่ารวมกว่า 1,500 บาท ได้แก่ กุ้งยักษ์ย่างมันเยิ้ม และไข่ตุ๋นเลคฟร้อนท์ เปิดบริการทุกวัน: 11.30 – 24.00 น. โทร. 02-033-1851
เฮยยิน (Hei Yin): ตำนานความอร่อยสไตล์กวางตุ้งขนานแท้ ร้านอาหารจีนกวางตุ้งร่วมสมัย ณ ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ ชั้น 3 นำเสนอ ชุด Cash Voucher มูลค่า 10,000 บาท (บัตรกำนัลเงินสด 1,000 บาท จำนวน 10 ใบ) พร้อมรับฟรีเมนูพิเศษระดับพรีเมียม ได้แก่ เป็ดปักกิ่งย่างไม้ลิ้นจี่ 1 ตัว และกล้วยหอมทอดใยไหมแก้ว เปิดบริการ: 11.00 – 15.00 น. และ 18.00 – 22.00 น. โทร. 080-964-5423
สึโบฮาจิ (Tsubohachi): ต้นตำรับอิซากายะจากฮอกไกโด จัดเต็มกับโปรโมชั่น “Arigato Deal Gift Voucher” เพียงซื้อ Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท รับฟรีชุดเมนูขายดีรวมมูลค่ากว่า 2,000 บาท ประกอบด้วย มันฝรั่งซอสเมนไท, เทมปุระรวม, ไข่กุ้งแซลมอนโรล และปลาดิบรวมพิเศษ (จำกัดเพียง 300 ชุดเท่านั้น) ใช้ได้ทุกสาขา โทร. 02-000-2180
ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน (Hong Kong Fisherman): ต้นตำรับจีนสไตล์ฮ่องกงกว่า 20 ปี ร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงขวัญใจมหาชน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัด ชุด Voucher Package มูลค่า 10,000 บาท (บัตรกำนัลเงินสด 1,000 บาท จำนวน 10 ใบ) รับทันทีคูปองเมนูพิเศษ ได้แก่ เป็ดปักกิ่งย่างไม้ลำไย 1 ตัว และถั่วแขกผัดหมูสับคุโรบูตะซอสเอ็กซ์โอ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-833-5434–5 หรือเว็บไซต์ www.hkfisherman.com
เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล:
บัตรกำนัลเงินสด: สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
บัตรกำนัลเมนูพิเศษ (ของแถม): สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569
ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรกำนัลเพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2569 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) โดยอิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมมอบประสบการณ์อาหารคุณภาพในราคาพิเศษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณและคนสำคัญ
