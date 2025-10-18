ประเทศไทย คว้าอันดับ 1 “ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก” ประจำปี 2025

อาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก! ไทยคว้าแชมป์ “ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก ปี 2025” จากผลโหวตผู้อ่าน Condé Nast Traveler สื่อท่องเที่ยวชื่อดัง
นอกจากประเทศไทย อยู่ในอันดับ 5 “ประเทศที่ดีที่สุดในโลก” จากผลโหวตผู้อ่านสื่อท่องเที่ยวชื่อดัง Condé Nast Traveller แล้ว ยังสามารถครองใจผู้อ่าน-นักท่องเที่ยวได้ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยคว้าอันดับ 1 ของ “ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก ปี 2025” (The best countries for food in the world: 2025 Readers' Choice Awards)
ประเทศไทย ได้รับคะแนนสูงถึง 98.33 และคว้าแชมป์ในหมวดประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลกมาครองได้ โดย Condé Nast Traveller ระบุเหตุผลว่า
การที่ร้านอาหารในกรุงเทพฯ ถึง 7 แห่ง ติดอยู่ในอันดับ 35 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกปีนี้ ก็เพียงพอที่จะสะท้อนถึงมาตรฐานระดับสากลของวงการอาหารไทย ขณะเดียวกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคยังสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับรสชาติ อาหารในทุกจังหวัดคือประสบการณ์ใหม่ของรสชาติที่ไม่ซ้ำกันเลย
เสน่ห์อีกอย่างที่ทำให้ใครๆก็ตกหลุมรัก คือ ตลาดกลางคืนของไทยที่มีชีวิตชีวาทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ลิ้มลองความอร่อยได้แทบไม่รู้จบ
ประเทศไทยได้หล่อหลอมศิลปะแห่งการปรุงอาหารให้อร่อยแบบเรียบง่ายจนกลายเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้อาหารไทยหรือเพิ่งลองกินครั้งแรก ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆในชาม , แกงที่หอมเครื่องเทศ หรือซุปรสกลมกล่อม ที่เสิร์ฟมาพร้อมรอยยิ้มอันเป็นมิตรจากคนท้องถิ่น ล้วนเป็นเหตุผลที่ทำให้นักเดินทางทั่วโลกต้องยอมจำนนต่อเสน่ห์ของอาหารไทย
10 ประเทศ อาหารดีที่สุดในโลก ประจำปี 2025 จากผลโหวตผู้อ่าน Condé Nast Traveller
1.ประเทศไทย
2.อิตาลี
3.ญี่ปุ่น
4.เวียดนาม
5.สเปน
6.นิวซีแลนด์
7.ศรีลังกา
8.กรีซ
9.แอฟริกาใต้
10.เปรู
ที่มา: https://www.cntraveller.com/gallery/best-countries-for-food
