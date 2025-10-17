ชมสีสันตระการตาเมืองลำพูน “เทศกาลโคมแสนดวง 2568”

ชาวลำพูน ชวนนักท่องเที่ยมชมความงามตระการตาของโคมไฟสีสันสดใสเพื่อถวายบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ปีนี้จัดไปจนถึง 10 พ.ย. 68
เทศกาลโคมแสนดวง ที่เมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2568 ของจังหวัดลำพูน เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมมาแล้วตั้งแต่ 19 กันยายนที่ผ่านมา แต่ในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 พิธีเปิดงาน "เทศกาลโคมแสนดวง ที่เมืองลำพูน”
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 พิธีเปิดขบวนแห่ขบวนโคมถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยฯ โดยจุดเริ่มต้นขบวน (ขบวนของทั้ง 8 อำเภอ) ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ พระนางจามเทวี จากนั้นเคลื่อนขบวนบนถนนรอบเมืองใน ผ่านตลาดโต้รุ่งลำพูน จนถึงแยกประตูลี้ เลี้ยวช้ายเข้าสู่ถนนอินทยงยศ ผ่านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) เลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าสู่ถนนรอบเมืองใน ผ่านหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ผ่านประตูท่านางและสิ้นสุดขบวน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบตัวเมืองจะมีการประดับตกแต่งโคมหลากสีสันหลายพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมความสวยงามของแสงไฟจากโคมหลากสีสันยามค่ำคืนของเมืองลำพูนจำนวนหลายจุด ได้แก่ การประดับตกแต่งโคมบริเวณภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, สะพานท่าสิงห์, บริเวณถนนรอบเมืองในหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ทั้ง 2 ด้าน ความยาวด้านละ 100 เมตร รวม 200 เมตร, จัดทำจุดเช็คอิน จำนวน 1 จุด, จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเทศกาลดนตรีและศิลปะ “Lamphun Art & music Festival” ณ บริเวณประตูท่านาง, ประดับตกแต่งโคมบริเวณถนนอัฏฐารส, บริเวณถนนอินทยงยศ ความยาว 90 เมตร, บริเวณถนนรถแก้วจนถึงหน้าวัดมหาวัน และบริเวณลานอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี
สามารถแวะไปชื่นชมความงดงามได้ทุกวัน 8.30-21.00 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน
