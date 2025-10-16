“ภูเก็ต” เมืองแห่งอาหาร ปักหมุด 25 ร้านชวนอร่อย สายกินห้ามพลาด

ไปเที่ยว “ภูเก็ต” เมืองแห่งอาหารอร่อย เที่ยวแล้วต้องห้ามพลาดร้านเด็ด ที่คัดมาให้แล้ว 25 ร้าน อร่อยกันตั้งแต่ยามเช้าจนดึก อาหารคาว หวาน คาเฟ่ อิ่มแน่นจัดเต็มทุกร้าน
“ภูเก็ต” อีกหนึ่งเมืองสวยของภาคใต้ มีที่เที่ยวหลากหลาย ทะเลสวย เมืองเก่า วัดดัง และกิจกรรมสนุกๆ มากมาย (อ่านรีวิว 10 พิกัด เที่ยวภูเก็ตสุดชิล คลิก!!)
และใครที่ไปเยือนภูเก็ต ก็พลาดไม่ได้ที่จะไปลองลิ้มอาหารอร่อยๆ ที่มีให้เลือกหลายหลาย เหมาะสมกับการที่ “ภูเก็ต” ถูกเลือกให้เป็น เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (City of Gastronomy) ขององค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ.2558
เดินทางลงใต้ไป “ภูเก็ต” ปักหมุดไปชิมอาหารอร่อยๆ กับ 25 ร้านที่คัดมาแล้วว่าเด็ดจริงๆ เดินทางสะดวกสบายไปกับ สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ที่มีเที่ยวบินไปยังภูเก็ตหลายไฟลท์ตลอดทั้งวัน
ขนมจีนป้ามัย
ร้านขนมจีนเก่าแก่ที่เปิดขายมาหลายสิบปี เดินเข้ามาในร้านจะเห็นหม้อน้ำแกงขนมจีนเรียงรายให้เลือกมากมาย เช่น น้ำยา น้ำยาป่า แกงไตปลา แกงเขียวหวาน แกงปู น้ำพริก น้ำชุบหยำ เป็นต้น ซึ่งถ้านั่งกินที่ร้าน สามารถตักน้ำยาราดขนมจีนได้เอง ราคาจานละ 45 บาท มีของกินเคียงห้ามพลาดคือ ไก่ทอด ห่อหมก และทอดมันปลา รวมถึงยังมีผักสด ผักดอง ผักต้มกะทิ และไข่ต้ม
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 06.30-13.00 น. โทร. 08-6690-3375 Facebook : ร้านขนมจีนป้ามัยเจ้าเก่า - สามแยกปลูกปัญญา
สภากาแฟ SR แต่เตี้ยม สาขาตลาดนาคา
ติ่มซำยามเช้า ในบรรยากาศสุดร่มรื่น เป็นมื้อเช้าสไตล์คนภูเก็ต ที่ร้านนี้มีทั้งติ่มซำนึ่ง ติ่มซำทอด ไปจนถึงอาหารสไตล์จีน อาหารท้องถิ่นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น กระเพาะปลา บักกุดเต๋ หมูอบผักกาดดอง หมี่หุ้นแกงปู ไข่กระทะ ข้าวต้มแห้ง ต้มเลือดหมู เป็นต้น เดินเข้ามาในร้าน สามารถเลือกติ่มซำที่ตู้แช่ได้เลย ทางร้านจะนึ่งและทอดให้ใหม่ๆ
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 06.00-13.00 น. โทร. 06-5852-2655 Facebook : สภากาแฟ - Sr แต๋เตี๊ยม นาคา
Xorin สออิ้น
ร้านนั่งสบาย กับเมนูบรั๊นช์และโทสต์ที่มากินได้ตลอดทั้งวัน จานเด่นต้องยกให้ สังขยาโทสต์ต้นตำรับ ขนมปังปิ้งกรอบๆ สอดไส้ด้วยสังขยาไข่สูตรเตาถ่านหอมหวาน นอกจากนี้ยังมีขนมปังนึ่งกับสังขยาโบราณ ครัวซองต์ โทสต์ แซนวิช หมี่ไก่ฉีกน้ำพริกกากหมู ข้าวไข่ข้นต่างๆ ชาไทยรสชาติเข้มข้น และเครื่องดื่มอีกหลากหลาย
ร้านเปิดทุกวัน จันทร์-พฤหัส เวลา 09.00-18.00 น. ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. โทร. 09-9325-2925 Facebook : Xorin Phuket Old Town
อรุณ โภชนา
ร้านอาหารมุสลิมใจกลางโอลด์ทาวน์ภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนถลาง ลองชิมโรตีที่มีทั้งแบบคาวและหวาน โรตีแกง มะตะบะ ข้าวหมก ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง ข้าวยำ และที่พลาดไม่ได้คือ ชาชัก รสหอมหวานมันเข้มข้น
ร้านเปิดวันจันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) เวลา 06.00-17.00 น. โทร. 09-8016-6562
ขนมจีนจี้ลิ่ว สาขาถลาง
ร้านขนมจีนชื่อดัง บน ถ.เทพกระษัตรี อร่อยจัดเต็มกับขนมจีนที่มีน้ำยาให้เลือกคือ น้ำยากะทิ ไตปลา น้ำพริก แกงป่า น้ำเงี้ยว แกงไก่ แกงปู และแกงเนื้อ ส่วนของกินเล่นก็มีทั้งห่อหมกปลา เกี้ยนทอด ไก่ทอด บ๊ะจ่าง ที่พิเศษของร้านนี้คือผักสดจากสวน เป็นผักปลอดสารเคมี มีให้เลือกหยิบได้ตามชอบ
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 07.40-15.00 น. โทร. 08-1256-9615 Facebook : ขนมจีนจี้ลิ่ว บ๊ะจ่างภูเก็ต สาขาถลาง
RUSH Coffee
นั่งชิลๆ ที่ร้านกาแฟในซอยรมณีย์ กับบรรยากาศสไตล์โรงคั่วกาแฟที่มีกลิ่นหอมๆ ของกาแฟอบอวลอยู่ทั่วร้าน ที่นี่เป็น กาแฟ Specialty คัดเมล็ดกาแฟคุณภาพมาจากหลายแหล่ง นอกจากกาแฟก็ยังมีคราฟท์ช็อกโกแลตจากภูเก็ต รวมถึงเครื่องดื่มชา และเบเกอรีแบบโฮมเมด
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 08.00-19.00 น. (วันอาทิตย์ปิด 21.00 น.) โทร. 06-5028-4585 Facebook : RUSH Coffee.Rommani
Campus Coffee
คาเฟ่และโรงคั่วเล็กๆ ที่คัดเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกในไทย รวมถึงเมล็ดกาแฟนอก มาให้คอกาแฟได้ลองชิม นั่งจิบกาแฟสบายๆ ในย่านโอลด์ทาวน์ กับเมนูซิกเนเจอร์ที่ต้องลอง ไม่ว่าจะเป็น Dirty Coffee, Affogato Honey Espresso On The Rock แล้วก็ยังมีกาแฟดริป โกโก้ มัทฉะ ยูซุเลมอนโซดา เป็นต้น
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. โทร. 09-2218-9292 Facebook : Campus Coffee Roasters
Hand : Matcha & Croissant
คาเฟ่ในซอยรมณีย์บรรยากาศโปร่งๆ นั่งสบาย ที่นี่เน้นเครื่องดื่มมัทฉะ มีให้เลือกหลากหลายแบบตามต้องการ ทั้งความขม ความหอม รสชาติ แล้วก็ยังมีเมนูกาแฟ ครัวซองต์ เบเกอรี ไปจนถึงไอศกรีมโฮมเมดรสชาติเข้มข้น
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. (วันอาทิตย์ปิด 21.00 น.) โทร. 06-1213-8064
Ryn - Authentic Tea & Slow Drop Coffee
ร้านมัทฉะย่านโอลด์ทาวน์ภูเก็ต ตั้งแต่ด้านหน้าร้านเข้ามาก็จะได้บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น มีมัทฉะให้เลือกหลายตัว จากหลายแหล่ง เลือกได้ตามรสชาติที่ชอบ หรือจะให้ทางร้านแนะนำก็ได้ นอกจากเครื่องดื่มมัทฉะ ที่ร้านก็มีกาแฟ และขนมสไตล์ญี่ปุ่น และยังมีอุปกรณ์ชงมัทฉะขายด้วย
ร้านเปิดทุกวัน จันทร์-พฤหัส เวลา 09.00-19.00 น. ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. โทร. 09-2442-5469 Facebook : Ryn - Authentic Tea & Slow Drop Coffee
Wan fang - วั่น ฟัง
ร้านชาพรีเมียมสไตล์ฮ่องกง ใช้ใบชานำเข้ามาทำเป็นชาแบบต่างๆ ชื่อร้านแปลว่า หอมหมื่นลี้ ซึ่งเมื่อมาที่ร้านก็จะได้กลิ่นหอมชาชวนให้ดื่ม ไฮไลต์คือชานมฮ่องกง ที่รสชาติเหมือนต้นตำรับ เหมือนได้ไปนั่งกินอยู่ที่ฮ่องกง มีชานมแล้วก็มีชาใสแบบต่างๆ มีชาครีมชีส พรีเมียมมัทฉะ ร้านมีสาขาถนนปฏิพัทธ์ (ใกล้ร้านโกเบ๊นซ์) และสาขาซอยรมณีย์
ร้านเปิดวันจันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) เวลา 07.30-18.30 น. โทร. 09-7259-6516 Facebook : Wan fang - วั่น ฟัง
แม่กินรี เกี้ยนทอดภูเก็ต
ร้านอาหารตามสั่ง-อาหารพื้นเมืองภูเก็ต มาถึงร้านแล้วต้องสั่ง เกี้ยนทอด มีทั้งปูและหมู หรือจะสั่งเป็นเซต ก็จะมีเกี้ยนทอดหมู เกี้ยนทอดปู และเต้าหู้เบตงทอด เมนูเส้นต้องชิมคือ ผัดหมี่ฮกเกี้ยน หมี่หุ้นผัด แล้วก็ยังมี ห่อหมกทะเลไข่ข้นราดข้าว ข้าวกะเพรา ข้าวผัดปู กุ้งผัดพริกขี้หนู ฯลฯ ปิดท้ายด้วยของหวาน โอ้เอ๋ว
ร้านเปิดวันจันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 08-1396-8016 Facebook : แม่กินรี เกี้ยนทอดภูเก็ต
ครัวอัลอามานะห์บางโรงซีฟู้ด (ครัวชุมชนบ้านบางโรง)
ใครรักซีฟู้ดห้ามพลาดร้านนี้ ขับรถออกจากตัวเมืองมาที่ ท่าเทียบเรือบางโรง อ.ถลาง บรรยากาศเป็นแพในน้ำอยู่ตรงป่าชายเลน ซีฟู้ดสดๆ ของที่นี่ปรุงเป็นเมนูรสจัดจ้านสไตล์คนภูเก็ต แนะนำ ปูผัดพริกไทยดำ หมึกผัดน้ำดำ หอยหวานต้มตะไคร้ ปลาทอดราดน้ำปลา
ร้านเปิดทุกวัน เวลา10.30 -18.00น. โทร. 08-9872-4394 Facebook : ครัวอัลอามานะห์บางโรงซีฟู้ด (ร้านครัวชุมชนบางโรงซีฟู้ด)
อาโป๊ง แม่สุณี
อาโป๊ง เป็นขนมพื้นเมืองของมาเลเซีย ซึ่งในอดีตนั้น ชาวปีนังในมาเลเซียได้อพยพเข้ามาอยู่ที่ภูเก็ต แล้วก็นำขนมอาโป๊งมาเผยแพร่ที่นี่ จนตอนนี้กลายเป็นขนมพื้นเมืองของภูเก็ตไปแล้ว ขนมอาโป๊งมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้า ไข่ไก่ น้ำกะทิ น้ำตาลทราย และยีสต์ ส่วนความอร่อยของขนมอาโป๊งร้านแม่สุณีนั้น อยู่ที่ความกรอบ หอม เนื้อตรงกลางนุ่มนิดๆ ทำกันใหม่ๆ ออกจากเตาร้อนๆ กินแล้วเพลินมาก
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. (แนะนำให้รีบไปเพราะขนมอาจจะหมดเร็ว) โทร. 08-6743-7557
Phuketique
ขนมปังโทสต์เจ้าดังของภูเก็ต ตัวร้านทาสีน้ำเงินเข้มอยู่ตรงวงเวียนน้ำพุ โทสต์ตัวดังใช้ขนมปังแผ่นหนาเนื้อนุ่ม ทอดกับเนยและน้ำตาล หน้าโทสต์จะออกมากรอบนิดๆ หอมเนย ได้รสหวานหอม กินคู่กับไอศกรีม โทสต์ยังมีหน้าอื่นๆ ให้ลองด้วย
ร้านเปิดวันพุธ-จันทร์ (หยุดวันอังคาร) เวลา 11.00-22.00 น. โทร. 08-1974-1559 Facebook : Phuketique
Torry's Ice cream
ร้านไอศกรีมโฮมเมดในซอยรมณีย์ ด้านในร้านบรรยากาศวินเทจ ส่วนไอศกรีมเป็นแบบพรีเมียม มีทั้งรสชาติธรรมชาติผสมผสานกับรสชาติขนมท้องถิ่นของภูเก็ต เมนูดังคือ Bi Co Moi เป็นไอศกรีมกะทิอัญชันกับข้าวเหนียวดำราด้วยกะทิ เพิ่มความสดชื่นด้วย ไอศกรีมสับปะรดภูเก็ตซอเบท์เสิร์ฟพร้อมน้ำปลาหวาน ไอศกรีมโอ๊เอ๋วยูซุ
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. โทร. 07-6510-888 Facebook : Torry's Ice cream
Ice Japan
ร้านไอศกรีมสไตล์ญี่ปุ่น อยู่ในย่านโอลด์ทาวน์ เสิร์ฟซอฟท์ไอศกรีมนุ่มๆ มีหลายรสชาติให้เลือก เช่น มัทฉะ โฮจิฉะ มันหวานญี่ปุ่น วานิลลา ช็อกโกแลต เป็นต้น มีทั้งแบบใส่ถ้วย ใส่โคนปลา โคนวาฟเฟิล แล้วก็ยังมีเครื่องดื่มพรีเมียมมัทฉะ โฮจิฉะ ให้ลิ้มลอง
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.30 น. โทร. 08-9928-2145 Facebook : Ice Japan Phuket
DouBrew Coffee
ร้านกาแฟแนว Specialty ในซอยรมณีย์ มีกาแฟให้เลือก 3 แบบตามการคั่ว มีทั้งเอสเปรสโซ ดริป และ Cold Brew รวมถึงยังมีคราฟท์ช็อกโกแลตของไทย ที่ใช้โกโก้จากนครศรีธรรมราช รสชาติเข้มข้น และเบเกอรีแบบโฮมเมด
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. โทร. 09-1825-2435 Facebook : DouBrew Coffee
RestDay Coffee Bar & Bake House
ร้านกาแฟนั่งสบาย มีเสียงเพลงชิลๆ พร้อมให้จิบเครื่องดื่มที่ถูกใจ และขนมโฮมเมดอร่อยๆ มีทั้งกาแฟ มัทฉะ เครื่องดื่มโซดา น้ำผลไม้โคลด์เพรส ในร้านมีที่นั่งทั้งด้านบนและด้านล่าง
ร้านเปิดวันพฤหัส-อังคาร (หยุดวันพุธ) เวลา 07.30-17.30 น. โทร. 06-3091-9242 Facebook : RestDay Coffee Bar & Bake House
ข้าวต้มเขารัง
ร้านข้าวต้มที่เปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี อยู่ตรงหัวมุมแยกไฟแดงเขารัง เมนูกับข้าวมีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไส้หมูพะโล้ แกงไก่หน่อไม้ดอง ปลามงทอดเครื่องแกง ปลามงทอดเกลือ ยำไข่ดาว ยำปลาฉิ้งฉ้าง ผัดผักดอกขจรผัดไข่ ยอดมะระผัดหมูกรอบ และอื่นๆอีกมากมาย
ร้านเปิดวันพฤหัส-อังคาร (หยุดวันพุธ และวันหยุดอื่นๆ จะแจ้งในเพจ) เวลา 17.30 - 00.00 น. โทร. 06-3229-2362 Facebook : ข้าวต้มเขารัง
สังกะสี โกตี๋ สามกอง
ร้านอาหารใต้รสชาติจัดจ้านที่อยู่คู่กับภูเก็ตมายาวนาน เมนูห้ามพลาดคือ แกงส้มปลายอดมะพร้าว รสชาติจัดจ้านถึงใจ กินคู่กับ หมูคั่วเกลือ ปลาทอดกระเทียม หมึกทอดกระเทียม น้ำพริกกุ้งสด กุ้งผัดกะปิสะตอ
ร้านเปิดวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 09.00-20.30 น. โทร. 08-9645-8586 Facebook : ร้านอาหารสังกะสีโกตี๋ สามกอง
สุชาติ ไอติม
ร้านไอศกรีมยุคบุกเบิกของภูเก็ต รสชาติไอศกรีมมีให้เลือกคือ วานิลลา ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตชิพ สตรอว์เบอร์รี่ กะทิสด เป็นต้น เมนูสุดฮิตคือไอศกรีมทอด แล้วก็ยังมีไอศกรีมไข่แข็ง ไอศกรีมทรงเครื่อง สามารถเลือกเครื่องเองได้
ร้านเปิดวันพฤหัส-อังคาร (หยุดวันพุธ) เวลา 11.00-21.00 น. โทร. 0-7622-3820 Facebook : สุชาติไอติมทอด Since1987-ร้านไอศกรีมทรงเครื่องสามกองภูเก็ต ไอติมทอดเจ้าแรก
สามกองน้ำเต้าหู้
น้ำเต้าหู้หอมๆ รสชาติเข้มข้น สั่งกินที่ร้านสามารถใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานได้เอง มีน้ำเต้าหู้กับเครื่องต่างๆ ที่เลือกใส่เพิ่มได้ มีนมสดร้อน-เย็น น้ำขิง เต้าทึง เต้าฮวย ขนมหวานต่างๆ ให้กินอิ่มท้องก่อนนอนยามค่ำคืน
ร้านเปิดวันศุกร์-พุธ (หยุดวันพฤหัส) เวลา 17.00-23.00 น. Facebook : สามกองน้ำเต้าหู้ - ๒๕๓๘ ภูเก็ต
โกเบ๊นซ์ ข้าวต้มแห้ง
ร้านข้าวต้มชื่อดังของเมืองภูเก็ต ร้านนี้มีจานเด็ดคือข้าวต้มแห้ง ที่ใส่ข้าวสวยร้อนๆ หมูสับปรุงรส หมูกรอบ และเครื่องในต่างๆ โรยด้วยกากหมู ต้นหอม และกระเทียมเจียว เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ รสชาติกลมกล่อม หอมพริกไทย นอกจากนี้ก็ยังมีข้าวต้มกระดูกหมู เกาเหลา กวยจั๊บ และอย่าลืมสั่งหมูกรอบเปล่าๆ มากินเล่นด้วย
ร้านเปิดวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 17.00-01.00 น. โทร. 09-1747-9353 Facebook : โกเบนซ์ข้าวต้มแห้งภูเก็ต
โกชัย ปาท่องโก๋
ร้านนี้มีชื่อเรื่องปาท่องโก๋ ปาท่องโก๋ทอดใหม่ๆ ในน้ำมันร้อนๆ กินคู่กับสังขยาใบเตย สังขยาชาไทย หรือนมข้นหวาน ตามแต่จะเลือก ตัวปาท่องโก๋กรอบนอกนุ่มใน แล้วก็ยังมีเครื่องดื่ม ข้าวต้ม และอาหารตามสั่งให้เลือกกินจนอิ่มท้อง
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 18.30 - 05.00 น. โทร. 06-1354-6394
เสื่อผืนหมอนใบ
คาเฟ่สไตล์บีชแคมป์ปิ้ง ริมทะเลแถวๆ หาดกะตะ ฟังเสียงคลื่นกับชมวิวทะเลภูเก็ตได้แบบเพลินๆ ร้านมีหลายมุมให้นั่ง แต่ระดับจากร้านบนร้านไปสู่ด้านล่าง มีเครื่องดื่ม ของกินเล่น และอาหาร เป็นแบบบริการตัวเอง สั่งที่เคาน์เตอร์แล้วรอรับที่ด้านบน ที่ร้านมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ เยอะมาก และใครที่อยากมานั่งชิลๆ ที่นี่ก็บรรยากาศเพลินมากเช่นกัน
ร้านเปิดวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.30-19.30 น. (วันศุกร์-เสาร์ ปิด 20.30 น.) Facebook : เสื่อผืน หมอนใบ A Blanket & A Pillow
