10 พิกัด เที่ยวภูเก็ตสุดชิล ยลความงามดินแดนแห่งไข่มุกอันดามัน

หากพูดถึงจังหวัดที่ครบเครื่องที่สุดในภาคใต้ “ภูเก็ต” คงติดอันดับต้น ๆ ในใจใครหลายคนแน่นอน เพราะที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวย หาดทรายขาวเท่านั้น แต่ยังอัดแน่นไปด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่ สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีสที่งดงาม อาหารพื้นเมืองรสจัดจ้าน และวิวพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต
อย่างที่ในทริปนี้ “ตะลอนเที่ยว” ได้ปักหมุด 10 ที่เที่ยวที่ภูเก็ต ครบทุกรสแบบสบายๆ กับสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเศษ ก็มาถึงภูเก็ตและพร้อมออกตะลอนเที่ยวแบบชิลๆ กัน
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
เริ่มต้นทริปด้วยการเดินชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต (Phuket Old Town) ที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตกลางเมือง อาคารเก่าสไตล์ ชิโน-โปรตุกีส เรียงรายตลอดสองฝั่งถนนดีบุก ถนนถลาง และถนนเยาวราช เต็มไปด้วยคาเฟ่น่ารัก ร้านอาหารพื้นเมือง และมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ ที่ไม่ควรพลาด
หลาดใหญ่
ถนนคนเดินภูเก็ต “หลาดใหญ่” ย่านถนนถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นย่านชุมชนเมืองเก่า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้งคนภูเก็ต นิยมที่จะมาเดินท่องเที่ยวเพื่อชมความสวยงามของตึกเก่า รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่และซื้อหาของกิน โดยจะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 16.00-22.00 น.
ศาลเจ้าแม่ทับทิม (ไหหลำ)
หากใครที่มาเดินเล่นในย่านเมืองเก่าภูเก็ตบนถนนถลาง จะได้พบกับศาลเจ้าเก่าแก่ที่โดดเด่นด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของตึกแถวสไตล์ชิโนโปรตุกีส นั่นคือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม หรือที่รู้จักกันในชื่อ ศาลเจ้าไหหลำ ศาลเจ้าแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนไหหลำที่อพยพมาในยุคบุกเบิก เพื่อใช้เป็นทั้งที่พักพิงและศูนย์รวมจิตใจ ภายในประดิษฐานองค์ "เจ้าแม่ทับทิม" หรือ จุ้ยโป้ยเต๊งเหนียว เทพีแห่งท้องทะเลและการเดินเรือ ซึ่งชาวไหหลำเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง
วัดพระทอง
หากใครมาแถวๆ อ.ถลาง อยากชวนแวะมาสักการะ “พระผุด” ภายใน “วัดพระทอง” โดยพระผุดนั้นเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ลักษณะที่เราเห็นจะเป็นพระพุทธรูปที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ เชื่อกันว่าหากใครได้ไปกราบไหว้ก็จะสัมฤทธิ์ผลตามที่อธิษฐานทุกประการ
วัดไชยธาราราม
หนึ่งในวัดดังของภูเก็ต ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะเวียนมาเสมอ ก็คือ "วัดฉลอง" หรือ “วัดไชยธาราม” วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต และเป็นศูนย์รวมจิตใจความศรัทธาของชาวภูเก็ต
วัดฉลองแห่งนี้มีบรรยากาศที่คึกคักตลอดเวลา เพราะมีผู้คนจำนวนมากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างพากันมากราบขอพรหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลื้อม และหากเดินอ้อมองค์พระมาด้านหลังก็จะได้เห็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อแช่ม เป็นห้องกระจกเล็กๆ ภายในมีรูปหล่อหลวงพ่อ และมีข้าวของเครื่องใช้ของท่านจัดแสดงไว้
และภายในวัดยังมีพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ ที่งดงามเหลืองอร่ามตั้งเด่นเป็นสง่า ซึ่งภายในประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกาให้ได้กราบสักการะ และมีรูปปั้นพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้ได้ชมกันด้วย
แหลมพรหมเทพ
หนึ่งในแลนด์มาร์กที่ห้ามพลาดคือ แหลมพรหมเทพ (Promthep Cape) จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มองเห็นผืนทะเลสีครามและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายอยู่ไกลสุดสายตา
ในช่วงยามเย็นบรรยากาศจะโรแมนติกสุด ๆ โดยเฉพาะเมื่อแสงอาทิตย์ค่อย ๆ ลับขอบฟ้า เปลี่ยนท้องฟ้าเป็นสีทองระยิบระยับ เหมาะกับการมานั่งชมวิว ถ่ายรูป หรือเก็บโมเมนต์แสนพิเศษกับคนที่รัก
จุดชมวิวเขารัง
ถ้าอยากจะเห็นตัวเมืองภูเก็ตให้รอบๆ ก็ต้องขึ้นไปชมที่ “เขารัง” ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเมืองเก่าภูเก็ต มีถนนคอซิมบี้ที่ตัดขึ้นไปถึงยอดเขารัง สามารถขับรถ หรือขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้เลย แต่ถ้าใครอยากออกกำลังกาย จะใช้สองขาเดินขึ้นไปก็แล้วแต่กำลังกายจะเอื้ออำนวย
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ตั้งอยู่ในอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสอันงดงามบนถนนกระบี่ในย่านเมืองเก่าภูเก็ต เดิมคือโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกของจังหวัด เป็นแหล่งรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมายังภูเก็ต รวมถึงประวัติของปูชนียบุคคลต่างๆ ที่มีความสำคัญของภูเก็ต เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. ค่าเข้าชม คนไทย 50 บาท ต่างชาติ 200 บาท
หาดป่าตอง
หาดป่าตอง ไม่ได้เป็นเพียงชายหาดที่โด่งดังที่สุดของภูเก็ต แต่ยังเป็นจุดนัดพบที่เต็มไปด้วยพลังงานและความสวยงามที่ไม่เคยหลับใหล ชายหาดรูปพระจันทร์เสี้ยวยาวกว่า 3 กิโลเมตร ทอดตัวยาวไปกับทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลสีฟ้าคราม เหมาะกับการเดินเล่นรับลมทะเล หรือพักผ่อนอาบแดดอย่างที่สุด นอกจากนี้ที่นี่คือสวรรค์ของคนรักกิจกรรมทางน้ำ ทั้งเจ็ตสกี พาราเซลลิ่ง ก็มีให้เลือกครบ
Aquaria Phuket
ใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพาเด็กๆ ในครอบครัวไปสัมผัสกับโลกใต้ทะเลกันที่ “อควาเรียภูเก็ต” หรือ Aquaria Phuket พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสัตว์ “อควาเรียภูเก็ต” ถือเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีมวลน้ำทะเลประมาณ 7 ล้านลิตร รวบรวมบรรดาสัตว์น้ำนานาชนิดกว่า 51,000 ตัว จากกว่า 300 สายพันธุ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “An Ocean of Myth and Legend” กับ 7 โซนที่จะสร้างความเพลิดเพลินและมุมถ่ายรูปสวยๆ เก๋ไม่เหมือนที่ไหน
ภูเก็ตคือเมืองที่ “ครบทุกรส” จริง ๆ ทั้งวัฒนธรรมเก่าแก่ อาหารพื้นเมืองรสเลิศ วิวทะเลสุดโรแมนติก และมิตรภาพของผู้คนที่อบอุ่น ไม่ว่าจะมาเที่ยวครั้งแรกหรือครั้งที่ร้อย ภูเก็ตก็ยังมีมุมใหม่ ๆ ให้ค้นหาเสมอ
ติดตามข่าวสารโปรโมชันสุดคุ้มของสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์เพิ่มเติม ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/VietJetThailand ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งบัตรโดยสารราคาพิเศษได้ทางเว็บไซต์www.vietjetair.com