“วัดเจ้าอาม” บางขุนนนท์ วัดเก่าแก่กว่า 200 ปี ศูนย์รวมความขลังครบจบในที่เดียว!

หากใครเป็นสายบุญและสายเที่ยว วันนี้จะพาทุกคนไปปักหมุดอีกหนึ่งวัดดังย่านบางขุนนนท์ "วัดเจ้าอาม" วัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์มากมาย และยังเป็นวัดที่โหราศาสตร์ชื่อดังในประเทศไทยนิยมมาทำพิธีอีกด้วย
“วัดเจ้าอาม” ตั้งอยู่ ระหว่างซอยบางขุนนนท์ 29 -31 ถ. บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline