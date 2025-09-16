เตรียมไปม่วนจอยกับ “หมอลำเฟสติวัล” จัดเต็มคณะหมอลำและศิลปิน ลุยร้อยเอ็ดและอุดรธานี

ททท. ดัน “หมอลำ” สู่ Soft Power ระดับโลก จัดงาน “หมอลำเฟสติวัล” รวมคณะหมอลำชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย ผสมผสานศิลปะพื้นบ้านกับ T-Pop พร้อมสอดแทรกแนวคิดใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยจัดงาน 2 จังหวัด ได้แก่ วันที่ 19-21 กันยายน 2568 ณ ลานหอโหวด จังหวัดร้อยเอ็ด และ วันที่ 26-28 กันยายน 2568 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
งาน “หมอลำเฟสติวัล” จัดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอุดรธานี ผ่านแนวคิด "5 Must Do in Thailand" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ได้แก่ Eat Thai Food, Shop Thai Products, Thai Culture, Thai Wellness และ Thai Festivals และชมการแสดงจากศิลปินนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่มีชื่อเสียง พร้อมกับการนำเสนอขายอาหารไทย อาทิ อาหารสไตล์ Street food เมนูเด็ดท้องถิ่นอาหารไทยฟิวชั่นที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นที่หาได้ในพื้นที่มาดัดแปลงและรังสรรค์ สร้างเมนูอาหารอีสานที่มีความแปลกใหม่
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชน พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระตุ้นการเดินทางเข้าพื้นที่อีสาน โดยจัดงาน 2 จังหวัด ได้แก่ วันที่ 19-21 กันยายน 2568 ณ ลานหอโหวด จังหวัดร้อยเอ็ด และ วันที่ 26-28 กันยายน 2568 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
นักท่องเที่ยว ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน “หมอลำเฟสติวัล” ได้ฟรี ตั้งแต่เวลา 17.00 น.-24.00 น. โดยวันที่ 19-21 กันยายน 2568 ณ ลานหอโหวด จ.ร้อยเอ็ด และวันที่ 26-28 กันยายน 2568 ณ ทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : หมอลำเฟสติวัล หรือ Facebook Page : ททท.สำนักงานขอนแก่น TAT Khonkaen Fanpage หรือ Facebook Page: ททท.สำนักงานอุดรธานี TAT Udon Thani Office หรือ Facebook Page: เที่ยวอีสาน หรือ โทร. 1672 Travel buddy
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline