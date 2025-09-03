อิสระแห่งการพักผ่อนกับ NH และ NH Collection ทั่วเอเชียและมัลดีฟส์

เอ็นเอช โฮเทลส์ (NH Hotels) เชิญชวนนักเดินทางออกไปสัมผัสการท่องเที่ยวทั่วเอเชียและมัลดีฟส์อย่างอิสระ ด้วยข้อเสนอ Best Flexible Rates ที่มอบความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนวันเดินทางได้ตามต้องการ ให้ทุกทริปราบรื่นและไร้กังวล
ในประเทศไทย เอ็นเอช กรุงเทพฯ สุขุมวิท บูเลอวาร์ด (NH Bangkok Sukhumvit Boulevard) และเอ็นเอช กรุงเทพฯ อโศก (NH Bangkok Asoke) มอบประสบการณ์การเข้าพักใจกลางเมืองหลวง ในทำเลใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT ช่วยให้การเชื่อมต่อสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ย่านธุรกิจ และย่านช้อปปิ้งชั้นนำสะดวกสบายและง่ายดาย สำหรับผู้ที่มุ่งหน้าสู่ภาคใต้ เอ็นเอช โบ๊ทลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท (NH Boat Lagoon Phuket Resort) ตั้งอยู่ในโครงการภูเก็ตโบ๊ท ลากูน ไลฟ์สไตล์มารีน่าครบวงจรของเกาะภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองเพียง 10 นาที ในขณะที่ เอ็นเอช คอลเลคชั่น สมุย พีซ รีสอร์ท (NH Collection Samui Peace Resort) ตั้งอยู่บนหาดบ่อผุดอันเงียบสงบ นำเสนอการผสมผสานความงามแบบไทยเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยในบรรยากาศอันเงียบสงบริมทะเลไม่ไกลจากฟิชเชอร์แมนวิลเลจซึ่งเป็นแหล่งรวมของร้านอาหารและแหล่งช้อปของเกาะสมุย
ข้ามฟากสู่ศรีลังกา เอ็นเอช คอลเลคชั่น โคลัมโบ (NH Collection Colombo) ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบาย รายล้อมด้วยย่านช้อปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสีสันแห่งชีวิตยามค่ำคืน สำหรับการพักผ่อนริมชายฝั่ง เอ็นเอช เบนโตตา ซีแซนด์ รีสอร์ท (NH Bentota Ceysands Resort) ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำเบนโตตาและมหาสมุทรอินเดีย โดดเด่นด้วยการผสมผสานความงามแบบเขตร้อนเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยของสถาปนิกชื่อดัง มูรัด อิสมาอิล (Murad Ismail) เพื่อสร้างประสบการณ์การพักผ่อนริมทะเลท่ามกลางความงามของธรรมชาติอย่างแท้จริง
สำหรับเกาะสวรรค์อย่างมัลดีฟส์ นักเดินทางสามารถเลือกพักผ่อนในรีสอร์ทบนเกาะส่วนตัวได้ถึงสามแห่ง โดย เอ็นเอช คอลเลคชั่น มัลดีฟส์ ฮาวอดด้า รีสอร์ท (NH Collection Maldives Havodda Resort) มอบความสงบท่ามกลางหาดทรายขาวและน้ำทะเลสีฟ้าคราม ขณะที่เอ็นเอช คอลเลคชั่น มัลดีฟส์ รีธิ รีสอร์ท (NH Collection Maldives Reethi Resort) ตั้งอยู่ในเขตบา อะทอลล์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์โดยองค์การยูเนสโก โอบล้อมด้วยธรรมชาติใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ส่วนเอ็นเอช มัลดีฟส์ คูดา ราห์ รีสอร์ท (NH Maldives Kuda Rah Resort) ในอารี อะทอลล์ ตอนใต้ ผสมผสานความหรูหราเข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัว โดดเด่นด้วยชายหาดบริสุทธิ์ แนวปะการังหลากสีสัน และการออกแบบร่วมสมัยจากวัสดุธรรมชาติ สร้างบรรยากาศสงบเป็นส่วนตัว พร้อมบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด
เพื่อให้ทุกการเดินทางคุ้มค่ายิ่งขึ้น สมาชิกโปรแกรม Minor DISCOVERY สามารถรับคะแนน DISCOVERY Dollars (D$) สองเท่า สำหรับการจองและเข้าพักภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 10% และรางวัลพิเศษเฉพาะสมาชิก เพียงลงทะเบียนก่อนการจองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
เอ็นเอช โฮเทลส์ และเอ็นเอช คอลเลคชั่น พร้อมพานักเดินทางออกไปสัมผัสจุดหมายปลายทางที่สร้างแรงบันดาลใจ ทั้งเพื่อการสำรวจโลกกว้างและการพักผ่อนอย่างแท้จริง เปิดประตูสู่การเดินทางที่เต็มไปด้วยอิสระ ความยืดหยุ่น และการค้นพบใหม่ ๆ ในทุกก้าวของการเดินทาง
เริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อออกไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่ไร้ขีดจำกัดได้ที่ https://world.nh-hotels.com/en/best-flexible-rate
