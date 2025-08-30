“Green Escape” เที่ยวใต้มุมใหม่ ผจญภัย “เขาหลัก–เขาสก” สนุกสุดมันล่องห่วงยางที่คลองศก

ททท.พังงา ชวนเที่ยวใต้มุมมองใหม่ สัมผัสประสบการณ์ ล่องห่วงยางสนุกสุดมันที่คลองศก ในเส้นทาง "Green Escape” เชื่อมอันดามัน-อ่าวไทย “เขาหลัก” จ.พังงา กับ “เขาสก” จ.สุราษฎร์ธานี
นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา นำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวใต้มุมมองใหม่ “เส้นทาง Green Escape” เชื่อมโยง 2 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทย คือ "เขาหลัก" จังหวัดพังงา กับผืนป่าฝนเขตร้อนของอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเส้นทางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเขาหลัก แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวยุโรปและออสเตรเลีย โดยเน้นการเดินทางที่ผสมผสานความสงบ ความสดชื่น และการฟื้นฟูสุขภาพกายใจผ่านธรรมชาติบำบัด ซึ่งสามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี ด้วยสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกฤดูกาล
สำหรับหนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์ในเส้นทางดังกล่าว คือ “การล่องแก่งคลองศก” ด้วยห่วงยาง ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเขาสก
กิจกรรมนี้เป็นการล่องห่วงยางท่ามกลางธรรมชาติที่หลากหลายในน้ำคลองใสสะอาด ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความตื่นเต้นสนุกสนานกันเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้เส้นทาง Green Escape ยังมีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ล่องเรือชมวิวทัศน์ที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด สะพานแขวนเขารูปหัวใจ ชมทัศนียภาพเขื่อนเชี่ยวหลาน อุทยานธรรมเขานาในหลวง และเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ ททท. มุ่งส่งเสริม
นายอุทิศ ลิ่มสกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า เส้นทาง Green Escape ไม่ใช่แค่การเดินทาง แต่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่หลอมรวมความงามของทะเลและภูเขาไว้ในทริปเดียวโดยเชื่อมโยงชายหาดเขาหลัก และจบวันด้วยการพักผ่อนกลางผืนป่าที่เงียบสงบที่เขาสกเป็นอีกทางเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นอกจะช่วยเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมสร้างความทรงจำที่มีความหมายแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มวันพักค้าง
ทั้งนี้ ททท. ได้เตรียมผลักดันเส้นทางนี้ผ่านแนวคิดการเดินทางที่เข้าถึงง่าย สะดวก “จากทะเลสู่ภูเขาในทริปเดียว“ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์เดินทางที่สนุก ได้เรียนรู้ และส่งเสริมชุมชนอีกด้วย
โดย ททท. จะร่วมกับ ผู้ประกอบการในพื้นที่เสนอขายแพ็กเกจ แบบ One-Day Trip และ Two-Day Experience การสำรวจเส้นทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปิดมุมมองใหม่ให้ผู้ร่วมกิจกรรม แต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางทั่วโลกได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติเมื่อเลือกเขาหลักเป็นจุดหมายปลายทางพักผ่อนท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง
โดย : อโนทัย งานดี