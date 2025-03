ททท. ชวนเที่ยวปรากฏการณ์แสง The Series ครั้งที่ 2 “พิษณุโลก” และครั้งที่ 3 “นครสวรรค์”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก และ สำนักงานนครสวรรค์ กำหนดจัดกิจกรรม ปรากฏการณ์แสง The Series เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำสมัย Projection Mapping หรือ การสร้างผลงานทางศิลปะด้วยการสาดแสง สี และฉายภาพด้วย Projector ลงบนพื้นผิววัตถุ ให้ออกมาเป็นรูปทรงต่างๆ ไร้ขีดจำกัด ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ปรากฎการณ์แสง The Series กำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นที่ วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายใต้ Theme ศรีชุม เส้นแสงแห่งแรงศรัทธา ซึ่งจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2568 ที่ผ่านททท.สำนักงานสุโขทัย และกำลังจะจัดเป็นครั้งที่ 2 โดย ททท.สำนักงานพิษณุโลก ภายใต้ Theme “เล่าขานตำนาน เมืองสรลวง สองแคว” ณ วัดวิหารทอง จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2568ครั้งที่ 3 จัดโดย ททท.สำนักงานนครสวรรค์ ภายใต้ Theme “แสงศรัทธาพาสาน” ณ อาคารสัญลักษณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (พาสาน) จ.นครสวรรค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยการกระตุ้นความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว โดยนำเสนอประสบการณ์มุมมองใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมด้วยเทคนิคแบบใหม่ โดยการใช้ Lighting Laser และ Projection Mapping โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ออกแบบ Projection Mapping ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว Must to do in Thailand เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยผ่านแคมเปญ Grand Moment ผนวกกับการชูเสน่ห์ไทย ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการเสนอเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ เช่น การจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก อาทิ งาน Craft งาน DIY งาน Handmade, ร้านอาหารมงคลพื้นถิ่น, ร้านอาหารชุมชนกิจกรรมภายในงาน ได้แก่* การแสดงดนตรีไทย-สากล-จีน* การสาธิตงาน Craft และงาน DIY อาทิ สาธิตผ้ามัดย้อมดอกดาวเรืองจากความศรัทธาของชุมชนหนองโพนครสวรรค์ การเพ้นท์หน้าโขน การเพ้นท์หน้าเอ็งกอ* การออกบูธจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก* ตลาดอาหารถิ่น จากอาหารที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ เช่น ไอศกรีมน้ำตาลสดเกยไชยหน้าสิงโต คุกกี้เอ็งกอ, ซาลาเปาจากแป้งข้าวหอมใบเตย แป้งข้าวขาวเกยไชย ไส้เมล็ดบัว, เขียวหวานปลากราย เป็นต้น* กิจกรรม “มู เมืองสวรรค์” รับของที่ระลึก 4พญา เพื่อเปิดดวง เปิดโชค รับทรัพย์ รับพลังกาย เสริมพลังใจ