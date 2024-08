สุดน่ารัก! “Hello Kitty Exhibition” ฉลองครบรอบ 50 ปี สาวก Hello Kitty ห้ามพลาด

โดยงานนี้ Hello Kitty ควงแขนเพื่อนซี้จาก Sanrio มาจัดนิทรรศการครั้งแรกในไทย ในรูปแบบ Immersive Exhibition เปิดประตูไปสู่การผจญภัยในโลกจินตนาการพบกับความน่ารักสุดๆ ของร่วมฉลองครบรอบ 50 ปีของ Hello Kitty ผ่านเรื่องราวสุดประทับใจที่สาวก Hello Kitty ห้ามพลาด มีโซนกิจกรรมน่ารัก และมุมถ่ายรูปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านขนมของ Hello Kitty, Hello Kitty ในชุดไทยสวยหวาน หรือจะเป็นโซนญี่ปุ่นใต้ต้นซากุระส่วนอีกนิทรรศการคือตะลุยไปในโลกแห่งความสนุกของเหล่าตัวละคร Sanrio สุดฮิต อาทิ Kuromi, My Melody, Hangyodon และอีกมากมายมาสัมผัสความน่ารักของ Hello Kitty และผองเพื่อน Sanrio ได้ที่ centralwOrld Pulse ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทางเข้าอยู่ระหว่างร้าน MK และ Sushiro งานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2567#########################################