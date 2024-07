“Best Western Plus Nexen Pattaya” พักสะดวก หลับสบาย ตั้งอยู่ใจกลางพัทยา

Best Western Plus Nexen Pattaya ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน พัทยาเหนือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สอบถามข้อมูล โทร. 0-3311-2999 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bwplusnexen.com

หากใครที่เดินทางมาพัทยาและกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนและเพียบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน แนะนำให้มาที่(Best Western Plus Nexen Pattaya)(Best Western Plus Nexen Pattaya) ภายใต้การบริหารบีดับเบิลยูเอช โฮเทล กรุ๊ป (BWH Hotel Group) เครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก เป็นโรงแรมขนาดกลาง มีสไตล์ของห้องพักสไตล์ร่วมสมัย มีห้องพักจำนวน 164 ห้อง ครบครันในสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องอาหาร ที่จอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.สำหรับห้องพักของโรงแรมแห่งนี้ มีให้เลือกหลากหลายขนาด เริ่มต้นที่ 30 ตร.ม. โปร่งโล่งสบาย ทั้งห้อง Suite ห้องหัวมุม (Corner rooms) ห้องวิวสระว่ายน้ำ (Pool view) และห้องวิวเมือง (City view) เตียงใหญ่พิเศษขนาด 7 ฟุตนั้นทำให้คุณหลับสบายผ่อนคลายเต็มที่ ทุกห้องยังมีสมาร์ททีวี ไดร์เป่าผม โต๊ะและโคมไฟสำหรับทำงาน ฟรี wi-fiรวมถึงให้บริการสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ท่ามกลางพื้นที่สวนเล็กๆ สีเขียวที่มองแล้วชวนผ่อนคลายสบายตา เหมาะกับการพักผ่อนในช่วงวันหยุด ส่วนคนรักสุขภาพที่นี่มีบริการห้องฟิตเนสชวนมาออกกำลังกาย และเอาใจลูกค้ากลุ่มครอบครัวด้วย Kids Corner ที่มีทั้งของเล่นและหนังสือสำหรับเด็กให้มาเพลิดเพลินกันทั้งครอบครัว บริการตั้งแต่เช้าจรดเย็นส่วนห้องอาหารเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน เหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์ และเพลิดเพลินไปกับอาหารไทยหรืออาหารนานาชาติได้ทั้งวันนอกจากนี้ยังมีล็อบบี้เลานจ์ให้บริการเครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นและอาหารว่างตลอดทั้งวัน หรือจะลองจิบค็อกเทลเย็นๆ ยามค่ำคืน ก็เป็นตัวเลือกที่ดีจุดเด่นอีกด้านของ Best Western Plus Nexen Pattaya คือ ที่ตั้งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดพัทยา ห้างสรรพสินค้า และสถานบันเทิงยามค่ำคืน เช่น ขับรถเพียง 5 นาที ไป Terminal 21 Pattaya, 15 นาที ไป พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำประจำเมืองพัทยา หรือ 17 นาที ไปยังจุดชมวิวพระตำหนัก เป็นต้น