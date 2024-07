เพลิดเพลินกับ ชุดน้ำชายามบ่ายจากผลไม้ไทยนานาชนิด ที่ "บัลโคนี่ เลาจน์"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ InterContinental.com/Bangkok

(InterContinental Bangkok) แนะนำชุดน้ำชายามบ่ายชุดใหม่ที่เชฟได้คัดสรรผลไม้ไทยนานาชนิดมาใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอมหวานให้ขนมคาวและขนมหวานแต่ละชนิดให้มีความอร่อยอย่างลงตัว พร้อมให้บริการทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ที่(Balcony Lounge)ทีมพ่อครัวขนมหวานมากประสบการณ์ของโรงแรมได้ร่วมกันรังสรรค์ขนมคาวหวานหลากหลายรายการจากผลไม้นานาชนิด จัดเป็น(Fruit Fest Afternoon Tea) อาทิ ขนมหวานที่มีเนื้อมังคุดผสมกับชาอู่หลง (Oolong Mangosteen) แยมโรลน้ำผึ้งดอกลำไยเชียงใหม่และพุทราจีน ทาร์ตส้มโอกลิ่นมะลิ และ ไวท์ช็อกโกแลตวาลโรห์นา 33% ผสมชาเขียวและสับปะรดศรีราชา (Green Tea Sriracha Pineapple and Valrhona Opalys 33%) ส่วนของคาว อาทิ เทอร์รีนตับห่านเสิร์ฟพร้อมแยมมะม่วงและหัวหอม (Foie Gras Terrine With Duo Of Mango And Onion Jam) และขนมปังเบเกิลไส้กุ้งค็อกเทลและเงาะ (Prawn Cocktail Rambutan Bagel) และอื่น ๆ อีกหลายรายการชุดน้ำชายามบ่ายจากผลไม้นานาชนิด ให้บริการคู่กับชาเกรดพรีเมี่ยมที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดี พิเศษ บริการเครื่องดื่มม็อกเทล (Mocktail) จากดอกอัญชันเพิ่มความสุนทรีย์ในการรับประทานชุดน้ำชายามบ่ายนี้ให้ครบรสอย่างลงตัวราคา 1,100 บาท++ ต่อชุด สำหรับ 1 ท่าน และราคา 1,990 บาท++ ต่อชุด สำหรับ 2 ท่านบัลโคนี่ เลาจน์ ตั้งอยู่ที่ชั้นล็อบบี้ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ#########################################