ททท.ดันไวรัล “ลาบูบู้เที่ยวไทย” ดึงนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยตามรอยมาสคอตดังสุดฟีเวอร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า กำลังผสานความร่วมมือกับ POP MART เดินหน้าโครงการ “” โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด Co-Branding “LABUBU X TAT” ด้วยการนำมาสคอตลาบูบู้มาท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยพร้อมจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยใช้สำหรับเผยแพร่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเที่ยวตามรอยลาบูบู้ในประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ตลอดจนเป็นสื่อกลางในโอกาสเฉลิมฉลองครบวาระความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ 50 ปีททท. กล่าวว่า ททท. กำลังผสานความร่วมมือกับ POP MART ร้าน Art Toy ชื่อดังจากประเทศจีนในการดำเนินโครงการ “ลาบูบู้เที่ยวไทย” ด้วยการนำมาสคอตชื่อดังลาบูบู้มาท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนให้เกิดกระแสไวรัลเที่ยวตามรอยประเทศไทย ซึ่งมาสคอตลาบูบู้นี้จะถูกนำเสนอในรูปแบบไทยสไตล์เพื่อสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสโดย ททท. มีกำหนดการถ่ายทำระหว่างวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ททท. จะต้อนรับมาสคอตลาบูบู้ในฐานะ Special guest for Amazing Thailand ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อออกเดินทางถ่ายทำตามโปรแกรมการท่องเที่ยวที่วางไว้ในสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน อาทิเป็นต้น ซึ่งภายหลังการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วททท. ได้วางแผนต่อยอดทางการตลาดโดยให้ ททท. สำนักงานปักกิ่งร่วมมือกับพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่าง Qunar ซึ่งเป็น OTA on Mobile Application ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจีน จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแพ็กเกจให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทย มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่ม Family และ กลุ่ม Luxury ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพ เพื่อสร้างกระแสเชิญชวนสาวกลาบูบู้ชาวจีนให้เดินทางตามรอยเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นในส่วนของการพัฒนานำมาสคอตลาบูบู้รูปแบบไทยสไตล์มาผลิตเป็นฟิกเกอร์โมเดลเพื่อออกจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวได้เก็บสะสมนั้น อยู่ในระหว่างการหารือร่วมกับศิลปินเพื่อจัดทำ Pop Mart LABUBU x Amazing Thailand Special Edition ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปี ไทย-จีน โดยมีระยะเวลาในการผลิตและออกแบบ Art Toys ดังกล่าวประมาณ 10 เดือน คาดว่าจะสามารถจัดจำหน่ายได้ในช่วงปลายปี 2567 หรือต้นปี 2568 โดยจะไม่มีการวางจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยจากสถิติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 9 มิถุนายน 2567 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,063,175 คน ถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุด ประกอบกับตลาดจีนเป็นฐานการผลิตอาร์ตทอยขนาดใหญ่และนักท่องเที่ยวจีนมีความนิยมชื่นชอบสะสมอาร์ตทอย ททท. จึงคาดหวังว่าการบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตร โดยดึงกระแส Pop Culture มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการทำการตลาด นอกจากจะสามารถเผยแพร่ภาพลักษณ์เชิงบวกแก่ประเทศไทยให้แก่นักท่องเที่ยวจีน และเป็นสื่อกลางในโอกาสเฉลิมฉลองครบวาระความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ 50 ปีแล้ว โครงการดังกล่าวจะสร้างการรับรู้ได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านคน - ครั้ง และสามารถเสนอขายแพ็กเกจเดินทางมาประเทศไทยได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 Pax ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการผลักดันเป้าหมายการสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาทอีกด้วยสำหรับหรือเป็นหนึ่งในจักรวาล The Monsters จากอาณาจักร POP MART ที่ถือกำเนิดโดย คาซิง ลุง (Kasing Lung) ศิลปินชาวฮ่องกง ผู้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายยุโรป และนำมาผสมผสานกับเรื่องราวของเอลฟ์ จนกลายเป็นอาร์ตทอยสุดน่ารักลาบูบู้มีผองเพื่อนในจักรวาลมอนสเตอร์เดียวกันอีกหลายตัว ไม่ว่าจะเป็น Zimomo, Spook, Yaya เป็นต้น และอัปเดตล่าสุดพบว่ามีกว่า 12 คอลเลกชัน อาทิ The Monsters Mischief Diary Series, The Monsters Fruits Series และอื่นๆ อีกมากมาย