“ฮวาเหลียน” สวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน เมืองท่องเที่ยวดังที่โดนแผ่นดินไหวบ่อย

-6 ก.พ. 2561 เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขนาด 6.4 แมกนิจูด



-17 ก.ย. 2565 เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขนาด 6.4 แมกนิจูด



-18 ก.ย. 2565 เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขนาด 7.3 แมกนิจูด



และล่าสุดวันที่ 3 เม.ย. 2567 เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขนาด 7.4 แมกนิจูด รุนแรงที่สุดในรอบ 25 ปี ของไต้หวัน ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

หมายเหตุ : ภาพสถานที่ต่าง ๆ

ของเมืองฮวาเหลียนในบทความนี้ เป็นภาพก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ 3 เม.ย.67

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 เมษายน 2567 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูด ขึ้นที่เมืองฮวาเหลียน ทางตะวันออกของไต้หวัน (ห่างจากไทเป 160 กม.) ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมีความลึกจากพื้นดิน 20 กิโลเมตร รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ทั่วเกาะไต้หวัน โดยมีอาฟเตอร์ช็อกเกิดขึ้นหลายครั้งตั้งแต่ขนาด 5-6.2เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต แต่มีรายงานสภาพบ้านเรือนที่เสียหาย และไฟฟ้าดับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนี้ ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 25 ปีของไต้หวัน นับตั้งแต่เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ.2542) ที่ไต้หวันเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.6 คร่าชีวิตผู้คนไป 2,400 คนและทำลายอาคาร 5,000 หลังสำหรับเมืองฮวาเหลียนที่เป็นศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง โดยแผ่นดินไหวใหญ่ 4 ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นที่เมืองฮวาเหลียนนั้น ได้แก่ฮวาเหลียนเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีที่ราบไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน โดยมีภูเขาโอบล้อมถึงสามด้านในแนวเหนือ-ใต้-ตะวันตก ส่วนทางฝั่งตะวันออกเป็นแนวชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกยาวตลอดเหนือจรดใต้ด้วยความที่เมืองนี้อุดมธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยภูเขา มีบรรยากาศชนบท ทำให้ฮวาเหลียนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันโดดเด่นของไต้หวัน ได้รับฉายาว่าเป็นซึ่งสำนักข่าว CNN เคยจัดให้ฮวาเหลียนเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในเอเชียสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองฮวาเหลียนนั้นก็มีหลากหลาย นำโดย(Taroko National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน มีเนื้อที่ประมาณ 920 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ 3 เมืองคือ ไทจง,หนานโถว และฮวาเหลียน โดยไฮไลท์ทางการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เมืองฮวาเหลียนเป็นหลักอช.ทาโรโกะ ตั้งชื่อตามชนเผ่า Truku หรือ ชนเผ่า(Taroko) ชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ คำว่าทาโรโกะเป็นคำเรียกขานในภาษาญี่ปุ่น ขณะที่คนจีนเรียกอุทยานฯแห่งนี้(และชนเผ่าทาโรโกะ) ว่าอช.ทาโรโกะเป็นสถานที่ธรรมชาติที่มีภูมิประเทศเป็นขุนเขา โดดเด่นไปด้วยแคนยอน (หุบเขาลึก) ช่องแคบ โตรกผาสูงชัน ซึ่งมีทั้งหุบเขาหินปูนและหินอ่อน ที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำ ลม ฝน จนเกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาในระหว่างช่องเขามีแม่น้ำลี่อู๋(Liwu)ไหลผ่าน จากป่าต้นน้ำบนเทือกเขาแห่งทาโรโกะไปออกยังปากอ่าวท้องทะเลแปซิฟิก โดยมีช่องแคบแคนยอนช่วงหน้าผาชิงสุ่ย(Qingshui)ไปถึงยอดเขาหนานหู (Nanhu Peak) ที่สูงถึง 3,742 เมตร ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ อช.ทาโรโกะ แห่งนี้นอกจากนี้ อช.ทาโรโกะ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกหลากหลาย อาทิฯ รวมถึง 2 ไฮไลต์ต้องห้ามพลาดสำหรับผู้มาเยือนอุทยานแห่งนี้ คือหรือ(Tunnel of Nine Turns) ที่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ - ฤดูร้อน จะมีฝูงนกนางแอ่นจำนวนมากบินมาเพื่อสร้างรังตามโพรงหินที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของลำธาร และน้ำจากดินที่ผุดขึ้นมาตามโพรงหิน จนเป็นที่มาของชื่ออุโมงค์แห่งนี้บริเวณอุโมงค์นกนางแอ่น มีเส้นทางให้เดินชมสิ่งน่าสนใจที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติดูน่าตื่นตาตื่นใจ อาทิเป็นบริเวณแนวทำรังของนกนางแอ่นที่เจาะแนวหินสร้างบ้านทำรังไว้จนเป็นรูพรุนดูสวยงามแปลกตาเป็นแนวหน้าผาหินอ่อน(บางช่วงเป็นช่องแคบระหว่างภูเขาห่างกันแค่ประมาณ 10 เมตร) เบื้องล่างมีลำธารจากแม่น้ำลี่อู๋ไหลผ่าน ในวันที่ฟ้าเปิดจะมองเห็นลำธารเป็นสีฟ้าสวยงาม และที่ในอดีตชนพื้นเมืองใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป-มา ส่วนปัจจุบันกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตส่วนอีกหนึ่งไฮไลต์ของ อช.ทาโรโกะก็คือ(Changchun Shrine หรือ Eteranal Spring Shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อสักการะดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตกว่า 200 คน จากการทำถนนใน อช.ทาโรโกะศาลเจ้าฉางชุน(ฉางชุนแปลว่าฤดูใบไม้ผลิอันยาวนาน) เป็นอีกหนึ่งภาพงามสัญลักษณ์ของ อช.ทาโรโกะ ตัวศาลเจ้าตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณเชิงเขา เบื้องล่างมีสายไหลเป็นสายฟูฟ่องลงมาสู่สายธารของแม่น้ำลี่อู๋ ซึ่งทาง อช.ทาโรโกะได้สร้างจุดชมวิวไว้ที่ฝั่งตรงข้ามของศาลเจ้าให้นักท่องเที่ยวได้มายลในความงามและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก รวมถึงมีเส้นทางเดินเท้าจะจุดชมวิวสู่ตัวศาลเจ้าฉางชุนอีกด้วยนอกจากอุทยานแห่งชาติทาโรโกะแล้ว เมืองฮวาเหลียนยังมี สถานที่ท่องเที่ยวเด่น ๆ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ดังนี้-“”(Qixingtan) หรือ“ทะเลสาบเจ็ดดาว” ที่เป็นแนวชายหาดรูปวงพระจันทร์ยาวกว่า 20 กม. เป็นแนวชายหาด “ก้อนกรวด” ขนาดใหญ่ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามแปลกตา-“”(Qing-Xiu Temple) วัดหรือศาลเจ้าญี่ปุ่นอายุเก่าแก่ร่วม 100 ปี สร้างขึ้นในสมัยญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน ภายในวัดมีไฮไลท์คือ พระพุทธรูปหิน 88 องค์ ซึ่งวันนี้วัดแห่งนี้ยังคงเปี่ยมไปด้วยความคลาสสิกและบรรยากาศเปี่ยมศรัทธาให้ผู้สนใจได้ไปสัมผัสในพลังแห่งธรรมกัน-“” หรือ “ทะเลสาบปลาคาร์ฟ” (Liyu (Carp) Lake) ที่โดดเด่นไปด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงาม-“” (Whale and Dolphin Watching)ที่ “” ซึ่งจะมีเรือนำเที่ยวพานักท่องเที่ยวออกไปเฝ้ารอชมเจ้าวาฬ-โลมา โดยเปอร์เซ็นต์การได้เห็นวาฬและโลมานั้นอยู่ที่กว่า 90% เลยทีเดียวและนี่ก็คือมนต์เสน่ห์ส่วนหนึ่งของเมืองฮวาเหลียน เมืองที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นที่ได้รับฉายาว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน ซึ่งเพิ่งผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงมา ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวเมืองฮวาเหลียน และชาวไต้หวันผ่านพ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเร็ว####################