ซอฟท์พาวเวอร์อาหารไทยของแท้ "Ed Sheeran" แวะกินร้าน "เจ๊ไฝ-ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี" ก่อนไปขึ้นคอนเสิร์ต

เป็นอีกหนึ่งคนดังที่เมื่อมาเยือนเมืองไทย ก็ต้องแวะมากินอาหารไทย(เอ็ด ชีแรน) นักร้องคนดัง เจ้าของเพลงฮิตอย่าง Shape of You, Perfect, Galway Girl, Thinking Out Loud, Perfect, One, Photograph เป็นต้น ที่เดินทางมาเยือนเมืองไทยเพื่อขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อเย็นวานนี้ (10 ก.พ.67)และก่อนที่จะไปขึ้นคอนเสิร์ต Ed Sheeran ก็ได้แวะไปลิ้มลองอาหารไทยที่ร้านอาหารชื่อดัง 2 แห่ง นั่นคือและโดยที่ก็ได้โพสต์ภาพที่เจ๊ไฝถ่ายร่วมกับ Ed Sheeran และ Gaggan Anand เชฟมิชลินสตาร์ชื่อดัง ซึ่งในอินสตาแกรมของเชฟเอาก็ได้โพสต์คลิปในช่วงที่ไปกินอาหารที่ร้านเจ๊ไฝ และยังบอกว่าเป็นคนแนะนำให้ลองชิมไข่เจียว ที่เป็นเมนูดังของร้านและอีกร้านที่ Ed Sheeran แวะไปกินก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตก็คือโดยในเฟสบุคของร้าน ก็ได้โพสต์ภาพการมอบจานเป็นที่ระลึกให้นักร้องคนดังสำหรับร้านนั้น เป็นร้านอาหาร 1 ดาวมิชลิน เป็นร้านดังที่ได้ต้อนรับคนดังจากทั่วโลกมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น แจ๊คหม่า มหาเศรษฐีชื่อดังชาวจีน, รัสเซล โครว์ นักแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดังแห่งวงการฮอลลีวูด, ทิม คุก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอปเปิล, ลิซ่า BLACKPINK เป็นต้น และเมนูชื่อดังก็คือไข่เจียวปู และ ราดหน้าส่วนร้านก็เป็นอีกร้านดังทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติ เมนูดังก็คือผัดไทยแบบสูตรโบราณ รวมถึงผัดไทยที่มีการประยุกต์และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น และยังมี น้ำส้มคั้นสด เป็นอีกเมนูที่ต้องสั่งมากินคู่กัน#########################################