“ขนมครก” ของไทยสุดเจ๋ง! ติดอันดับ 4 แพนเค้กที่ดีที่สุดในโลก

ขนมไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก! ล่าสุดเมนู “ขนมครก” ขนมหวานชาววังขึ้นชื่อของไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 4 ในหมวดแพนเค้กที่ดีที่สุดในโลก!TasteAtlas เว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดังได้จัดอันดับ “the best-rated pancakes in the world” หรือ “แพนเค้กที่ดีที่สุดในโลก” ทั้งหมด 50 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567ผลปรากฎว่า “ขนมครก” เมนูของหวานชาววังขึ้นชื่อของไทยติดอันดับ 4 จากการจัดอันดับครั้งนี้ ส่วนอันดับ 1 ตกเป็นของ ”Crêpes“ จากประเทศฝรั่งเศสนั่นเองสำหรับการจัดอันดับ 10 เมนูแพนเค้กที่ดีที่สุดในโลก ได้แก่1. Crêpes (collectively) ประเทศฝรั่งเศส2. Kaiserschmarrn ประเทศออสเตรีย3. Jianbing ประเทศจีน4. Khanom khrok ประเทศไทย5. Crêpes Normande ประเทศฝรั่งเศส6. Crespelle alla Valdostana ประเทศอิตาลี7. Blini ประเทศรัสเซีย8. Jeon (collectively) ประเทศเกาหลีใต้9. Okonomiyaki (collectively) ประเทศญี่ปุ่น10. DOSa (collectively) ประเทศอินเดียติดตามอันดับอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ the best-rated pancakes in the world: www.tasteatlas.com/best-rated-pancakes-in-the-world