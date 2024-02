หลากหลายเมนูมงคลฉลองเทศกาลตรุษจีน ที่ "Mott 32 Bangkok"

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมังกรสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยหลากหลายเมนูอาหารมงคล รังสรรค์โดยเชฟใหญ่ประจำกรุ๊ป Mott 32 เชฟลี แมน ซิง พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งวันสำหรับมื้อกลางวัน และมื้อเย็นพร้อมต้อนรับเปิดศักราชใหม่ไปกับปีมังกร ยกระดับความอร่อยไปอีกขั้นด้วยสารพัดเมนูมงคลตั้งแต่ เมนูโหลเห่ หรือสลัดแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นเมนูที่ขาดไม่ได้สำหรับการเฉลิมฉลองปีใหม่จีน สัญลักษณ์ของการอวยพรให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง ในเมนูประกอบไปด้วย ล็อบสเตอร์ หอยเป่าฮื้อ และซอสโฮมเมด (4,200 บาท++) หรือจะเป็น สลัดปลาแซลมอนเสิร์ฟคู่ซอสโฮมเมด (2,288 บาท++) นอกจากนี้ยังมีเมนูปลากระพงนำเข้านึ่งเหล้าจีน (2,100 บาท++) เนื้อสดเด้งรสชาติกลมกล่อมเหมาะสำหรับฉลองกับครอบครัวอย่างยิ่ง ตามด้วยเมนูสุดพรีเมียมอย่าง รังนกตุ๋นเยื่อไผ่จักรพรรดิ (1,880 บาท++) และ เนื้อปูและไข่ปู หอยเชลล์ ตุ๋นหัวไชเท้าและไข่ขาว (1,280 บาท++)เมนูไฮไลท์อื่นๆ ที่พลาดไม่ได้คือ เป็ดยัดไส้เผือกทอดกรอบ (950 บาท++) ไก่ทอดหนังกรอบ เนื้อนุ่มและตัวหนังบางกรอบ เป็นอีกหนึ่งเมนูไก่มงคลแสนอร่อย (780 บาท++ สำหรับไก่ครึ่งตัว) หรือจะเป็นเมนูผักอย่าง ผักกาดโรเมนผัดกะปิ (380 บาท++) ปูเนื้อผัดพริกหม้อดิน (3,200 บาท++) และข้าวห่อใบบัวอัดแน่นด้วยกุ้ง เป็ด ไก่ เห็ด และไข่แดง (550 บาท++)เมนูพิเศษฉลองตรุษจีนพร้อมเสิร์ฟในรูปแบบ อะ ลา คาร์ต และสามารถเลือกเอนจอยหรือทานคู่กับเมนูซิกเนเจอร์อื่นๆ ได้ อาทิ เมนูติ่มซำ เป็ดปักกิ่งอบไม้แอปเปิ้ล หมูแดงไอเบอริโกอบบน้ำผึ้ง พร้อมด้วยเมนูเครื่องดื่มที่มีให้เลือกสรรเต็มที่ทั้งไวน์ หรือ ค็อกเทลสูตรประจำ Mott 32เพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาล ทุกท่านที่มาทาน Mott 32 ระหว่างวันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ ลุ้นรับอั่งเปาพร้อมของรางวัลมากมายได้แก่ (จำกัด 1 บิลต่อ 1 อั่งเปา)- เวาเชอร์แทนเงินสดมูลค่า 20,000 บาท สำหรับมื้อเย็นในห้องส่วนตัวที่ Mott 32 Bangkok- เวาเชอร์แทนเงินสดมูลค่า 10,000 บาท สำหรับมื้อกลางวันในห้องส่วนตัวที่ Mott 32 Bangkok- ฟรีเซตเมนูมื้อกลางวันที่ Mott 32 Bangkok- เวาเชอร์สำหรับเอนจอย The Standard Bar Crawl ฟรี- ฟรีเมนูซิกเนเจอร์ อาทิ หมูแดงไอเบอริโกอบน้ำผึ้ง เป็ดปักกิ่ง หมูกรอบ และมากมาย- ฟรีเครื่องดื่มม็อกเทล- เวาเชอร์ส่วนลดสำหรับทานอาหารที่ Mott 32 Bangkok Tease หรือ The Standard Grillตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของ The Standard, Bangkok Mahanakhon เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.30 น. – 14.30 น. (วันเสาร์และอาทิตย์เปิดตั้งแต่ 11.00 น.) สำหรับมื้อกลางวัน และ 17.30 น. – 22.30 น. สำหรับมื้อเย็น#########################################