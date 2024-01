“เอมิเรตส์” จัดเต็มรับปีใหม่ ซื้อตั๋วบินสู่ “ดูไบ” รับบัตรเข้าชม 2 แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกฟรี

สัมผัสประสบการณ์หลากมิติในดูไบไปกับเอมิเรตส์

มอบข้อเสนอใหม่ให้แก่นักเดินทางที่วางแผนจะไปเยือนดูไบในฤดูหนาวนี้ โดยตั้งแต่วันที่ 12 มกราคมนี้เป็นต้นไปผู้ที่ซื้อบัตรโดยสารไปยังดูไบหรือต่อเครื่องในดูไบเป็นเวลา 8 ชั่วโมงขึ้นไป สามารถรับบัตรเข้าชมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุด 2 แห่งในดูไบ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต (The Museum of the Future) และสวนน้ำแอตแลนติส อควาเวนเจอร์ (Atlantis Aquaventure) ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต เป็นเสมือนอัญมณีล้ำค่าแห่งใหม่ล่าสุดบนเส้นขอบฟ้าของดูไบ ซึ่งผู้มาเยือนทุกท่านจะถูกส่งไปยังโลกในอีก 50 ปีนับจากนี้เพื่อสัมผัสเทคโนโลยีและประสบการณ์ล้ำยุคที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนในขณะที่ สวนน้ำแอตแลนติส อควาเวนเจอร์ ซึ่งเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะมอบความสนุกสนานไปกับการเล่นสไลเดอร์และเครื่องเล่นต่าง ๆ อย่างไม่รู้เบื่อให้แก่ทุกคนสำหรับข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ซื้อระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2567ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวสามารถใช้ได้กับทุกชั้นโดยสารและสามารถทำการสำรองได้ที่ emirates.com ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของสายการบินเอมิเรตส์ สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ หรือผ่านทางตัวแทนการท่องเที่ยว โดยสามารถแลกรับบัตรเข้าชมได้อย่างน้อย 96 ชั่วโมงก่อนการเดินทางดูไบในฤดูหนาวถือเป็นช่วงการท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนอนอาบแดดบนชายหาดอันสวยงามในฤดูหนาว ก่อนจะออกไปช้อปปิ้งที่ “ดูไบ มอลล์” พร้อมเพลิดเพลินกับทิวทัศน์จากตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่างตึก “Burj Khalifa” ไปจนถึงการรับประทานอาหารในร้านอาหารที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายในดูไบทั้งนี้สายการบินเอมิเรตส์ได้มอบสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อทำให้ดูไบเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนในฤดูหนาวนี้ ได้แก่:* My Emirates Pass: เพลิดเพลินไปกับข้อเสนออีกหลายร้อยรายการในดูไบและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จาก My Emirates Pass เพียงแสดงบอร์ดดิ้งพาสของเอมิเรตส์ที่ร้านอาหาร สปา กิจกรรม และอื่นๆ ที่ร่วมรายการ เพื่อเข้าถึงข้อเสนอและส่วนลดสุดพิเศษ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 สำหรับข้อเสนอ My Emirates Pass ทั้งหมด สามารถดูได้ที่ www.emirates.com/myemiratespass*สร้างประสบการณ์ดูไบที่ใช่: สนุกกับการสัมผัสประสบการณ์ดูไบได้มากขึ้น โดยลูกค้าสามารถค้นหา สร้าง และจองแผนการเดินทางของตนเอง ซึ่งรวมไปถึงการเลือกเที่ยวบิน การเข้าพักโรงแรม การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และประสบการณ์รับประทานอาหารและพักผ่อนอื่น ๆ ในดูไบและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้อย่างเต็มที่และตามต้องการ*พันธมิตร Emirates Skywards: สมาชิกของโปรแกรมสะสมคะแนนที่ได้รับรางวัลของเอมิเรตส์ สามารถเพลิดเพลินไปกับข้อเสนอพิเศษมากมาย โดยสมาชิกสามารถรับไมล์สะสม Skywards จากการใช้จ่ายทุกวันที่ร้านค้าปลีกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านแอป Skywards Everyday และยังสามารถใช้ไมล์สะสมบนเที่ยวบินและอัปเกรดเที่ยวบิน หรือรับบัตรคอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬาผ่าน Skywards Exclusives เป็นต้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Emirates Skywards ได้ที่ https://www.emirates.com/english/skywards/