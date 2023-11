“เอมิเรตส์” จัดเต็มรับหน้าหนาว กับข้อเสนอพิเศษมากมายใน “My Emirates Pass”

เพลิดเพลินกับแสงแดดอุ่นท่ามกลางฤดูหนาวที่ดูไบ

ดูไบ ช้อปปิ้ง เฟสติวัล

สายการบินเอมิเรตส์กลับมาอีกครั้งกับโปรแกรมยอดนิยม My Emirates Winter Pass ที่จะช่วยให้ลูกค้าจากประเทศไทยที่ถือบอร์ดดิ้งพาสสายการบินเอมิเรตส์ ได้เพลิดเพลินกับส่วนลดสุดพิเศษ ณ ร้านอาหาร สปาหรู ร้านค้าชื่อดัง สระว่ายน้ำส่วนตัว ชายหาด และอื่น ๆ อีกมากมายทั่วดูไบและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567ลูกค้าของสายการบินเอมิเรตส์ที่บินไปหรือผ่านดูไบสามารถแสดงบอร์ดดิ้งพาสและเอกสารยืนยันตน เพื่อปลดล็อกข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น At The Top Burj Khalifa สวนน้ำ Aquaventure ที่ Atlantis The Palm สวนสนุก IMG Worlds of Adventure สวนสนุก Dubia Parks & Resorts รวมถึงทัวร์เที่ยวชมเมือง และอื่น ๆ อีกมากมายทั้งนี้ แนะนำให้ลูกค้าที่เช็กอินออนไลน์และดาวน์โหลดบอร์ดดิ้งพาสบนมือถือลงในแอปของเอมิเรตส์หรือ Wallet แคปหน้าจอเพื่อนำไปแสดง ณ สถานที่ที่เข้าร่วม My Emirates Pass ต่าง ๆ เนื่องจากบัตรจะหายไปจากแอปของคุณเมื่อถึงจุดหมายที่ดูไบแล้วสำหรับข้อเสนอ My Emirates Pass ทั้งหมด โปรดเข้าไปที่ https://www.emirates.com/english/experience/my-emirates-pass/สำหรับข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟกว่าร้อยรายการในฤดูกาลนี้ จึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะเยี่ยมเยือนดูไบ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาสำคัญ ๆ เช่น DP World Tour Championship ที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ หรือเทศกาล ดูไบ ช้อปปิ้ง เฟสติวัล (Dubai Shopping Festival) ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเดือนธันวาคม โดยดูไบพร้อมมอบประสบการณ์ระดับโลกที่หลากหลายให้นักดินทางทุกคนในฤดูหนาวนี้ ตั้งแต่ชายหาดใต้แสงแดด กิจกรรมมรดกทางวัฒนธรรม ไปจนถึงการต้อนรับและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนที่เหนือกว่าเยี่ยมชมดูไบในช่วง ดูไบ ช้อปปิ้ง เฟสติวัล เพื่อเพลิดเพลินกับข้อเสนอและส่วนลดมากยิ่งขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง 14 มกราคม 2567 กับมหกรรมช้อปปิ้งและความบันเทิงสำหรับครอบครัว พร้อมใช้ประโยชน์จาก My Emirates Pass เพื่อเพลิดเพลินกับข้อเสนอสุดพิเศษที่ร้านอาหาร สปา สระว่ายน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว และอื่น ๆ อีกมากมาย