ไทยเจ๋ง! ติดอันดับ 6 ของโลก สถานที่ควรไปเยือนในปี 2024

The Telegraph สื่อใหญ่จากอังกฤษได้จัดลำดับ “20 สถานที่ที่ควรไปเที่ยวในปี 2024” ซึ่งประเทศไทยได้อันดับ 6 จากทั่วโลกมาครองได้!The Telegraph สื่อใหญ่จากอังกฤษได้จัดลำดับ “The 20 places you must visit in 2024” หรือ “20 สถานที่ที่ควรไปเที่ยวในปี 2024” โดยผลปรากฏว่า “ประเทศไทย” ติดอันดับที่ 6 ในการจัดอันดับครั้ง และเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ติดท็อปเท็นด้วยสำหรับ 10 อันดับแรกที่ทาง The Telegraph ได้จัดไว้ ได้แก่อันดับ 1 Newfoundland and Labrador, Canadaอันดับ 2 Bad Ischl and the Salzkammergut, Austriaอันดับ 3 Norwegian slopes, Scandinaviaอันดับ 4 Okavango Delta, Botswanaอันดับ 5 Wild Atlantic Way, Irelandอันดับ 6 Thailand, Southeast Asiaอันดับ 7 Exmoor, Englandอันดับ 8 Stirling, Scotlandอันดับ 9 Paris, Franceอันดับ 10 Kea, Greece