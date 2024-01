"Zara Larsson" นักร้องดังระดับโลก โผล่เช็กอินเที่ยวเชียงราย

นักร้องระดับโลก 'Zara Larsson' โผล่เช็กอินพักผ่อนที่ประเทศไทย พร้อมโชว์ภาพกับน้องช้างและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ"Zara Larsson" (ซาร่า ลาร์สสัน) นักร้อง-นักแต่งเพลงสาวชาวสวีเดนผู้มากความสามารถ โดยผลงานของเธอโด่งดังไปทั่วยุโรปและข้ามฝั่งไปยังสหรัฐอเมริก ด้วยเพลง "Never Forget You" รวมถึงยังมีเพลงอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จัก อย่าง Lush Life และ Ruin My Lifeล่าสุด วันนี้ (31 ธ.ค.) ซาร่า ลาร์สสัน ได้โพสต์รูปภาพพร้อมเช็กอินว่ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ผ่านช่องทางอินสตาแกรม zaralarsson ซึ่งเป็นรูปการมาพักผ่อนที่โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ และได้ทักทายกับน้องช้างสุดน่ารัก