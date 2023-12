“ความคุ้มค่า-สิทธิพิเศษ” ปัจจัยสำคัญของการวางแผนทริป ปี 66

นาเดีย โอเมอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ airasia MOVE กล่าวว่า "จากการเก็บข้อมูลตลอดทั้งปีเราพบว่า นักเดินทางให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านความคุ้มค่าและสิทธิพิเศษจากคะแนนสะสมมาเป็นอันดับแรกสำหรับการตัดสินใจเริ่มต้นวางแผนการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ airasia MOVE ในการสร้างอีโคซิสเต็มของการเดินทางที่ครอบคลุมและราคาที่สมเหตุสมผลเข้าถึงได้สำหรับทุกคน เราต้องขอขอบคุณผู้ใช้งานของเราทุกคนที่อยู่เคียงข้างพวกเรามาตลอดทั้งปี ด้วยการเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งานเราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและยกระดับประสบการณ์การเดินทางในทุกๆไลฟ์สไตล์ไปพร้อมๆกันบนแพลตฟอร์มที่สร้างความสะดวกสบายอย่างไร้รอยต่อFinal week of each month marks the peak period of flight bookingsสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือนถือเป็นช่วงที่มีการจองเที่ยวบินคึกคักที่สุดอ้างอิงจากพฤติกรรมการทำธุรกรรมการจองทริปการเดินทางของผู้ใช้บริการบน airasia MOVE พบว่าห้วงเวลาที่มีการจองเที่ยวบินผ่านแอปพลิเคชั่นมากที่สุดคือช่วงวันเงินเดือนออกและช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยมีจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับปี 2566 ในแต่ละประเทศดังนี้ สำหรับประเทศไทยมี กรุงเทพฯ เชียงใหม่ มาเลเซียคือ กัวลาลัมเปอร์ และโคตาคินาบาลู และกรุงมะนิลา ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยพบว่ากว่า 30% ของผู้ใช้งานผ่านแอปมักค้นหาและจองเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางเหล่านี้ปัจจุบัน airasia MOVE มีเที่ยวบินให้บริการจากหลากหลายสายการบิน ไม่ว่าจะเป็น สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก และสายการบินพันธมิตรอื่นๆ อีกกว่า 700 สายการบินทั่วโลกที่มีชื่อเสียง อาทิ Turkish Airlines, Etihad, ANA, KLM, Air Arabia, Air New Zealand, Citilink, Bangkok Airways, Royal Brunei, Vietnam Airlines, Jeju Air และสายการบินอื่นๆ อีกมากมายนาเดีย กล่าวเสริมว่า "เรารับประกันเสมอว่าเรามอบความคุ้มค่าที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้แอปของเรา พวกเขายังสามารถรับสิทธิพิเศษด้านอื่นๆ จากโปรโมชั่นอันหลากหลายของเราไม่ว่าจะเป็น Superapp Super Sale ที่มอบข้อเสนอเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพร้อมส่วนลดมากมาย นอกจากนั้นยังมีส่วนลดสำหรับโรงแรมทั่วโลกและบริการรถรับส่งสนามบินอีกด้วย เพียงดาวน์โหลดแอปเพื่อรับข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดจาก airasia MOVE ได้แล้ววันนี้”74% ของผู้ใช้แอร์เอเชีย MOVE เลือกโรงแรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 250-400 ริงกิต โดย Resorts World Group, Ibis และ Fave Hotel เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของนักเดินทางในภูมิภาค ที่น่าสนใจคือการจองโรงแรมส่วนใหญ่จะดำเนินการล่วงหน้าถึงประมาณ 30 วัน ในขณะที่การจองเที่ยวบินจะมีการดำเนินการจองที่เร็วกว่านั้นนอกจากนี้ในปี 2566 ยังพบว่ามีการทำธุรกรรมเพื่อแลกคะแนน airasia points มากถึง 2.3 พันล้านคะแนนตลอดทั้งปี สะท้อนอย่างชัดเจนว่า ความคุ้มค่าและ Loyalty Program ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้ใช้สำหรับการวางแผนการท่องเที่ยว นอกเหนือจากโปรโมชั่นแล้ว ผู้ใช้งาน airasia MOVE มักจะใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์โปรแกรมสะสมคะแนน airasia rewards โดยพบว่าในปี 2566 สมาชิกของ airasia MOVE เพิ่้มขึ้นมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับปี 2565 ส่งผลให้ในภาพรวมมีการแลกคะแนนแอร์เอเชียพ้อยท์มากถึง 2.3 พันล้านคะแนนในการทำการจองธุรกรรมต่างๆ ทั่วทั้งอีโคซิสเต็มด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางของ airasia MOVE"ข้อเท็จจริงนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในฐานะแพลตฟอร์ม OTA (ผู้ให้บริการด้านการจองที่พักโรงแรมรวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ) ที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา คะแนน airasia points 2.3 พันล้านคะแนนที่แลกนั้นเทียบเท่ากับเที่ยวบิน 175,000 เที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร์ไปกระบี่ในช่วงโปรโมชั่น Final Call และเราหวังว่าผู้ใช้งานทุกคนจะได้รับคะแนนสะสมพร้อมประสบการณ์การแลกคะแนนที่ดียิ่งขึ้นในปีหน้า“ในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ปี 2567 ลูกค้าสามารถคาดหวังในด้านของประสบการณ์ในการใช้งานแอปที่ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและสร้างสรรค์ อาทิ การปรับปรุงแพ็กเก็จสมาชิกด้านตั๋วเครื่องบิน ข้อเสนอเที่ยวบิน โรงแรม และบริการอื่นๆ ที่ดีขึ้น” นาเดียกล่าวดาวน์โหลด airasia MOVE จาก Apple App Store และ Google Play Store หรือ Huawei AppGallery