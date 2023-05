ททท.จัดโครงการกระตุ้นตลาด อัดฉีดสิทธิประโยชน์ ส่วนลดท่องเที่ยว สร้างกระแสการเดินทางและส่งเสริมการเป็น “นักท่องเที่ยวที่ดี New Chapters”

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า “ททท.ได้ริเริ่มโครงการอบรมหลักสูตร เจ้าบ้านที่ดี New Chapters เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบริการและการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยว ในวันที่เราเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่โครงการ “นักท่องเที่ยวที่ดี” เป็นโครงการต่อยอดการตลาดส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม ให้ได้โอกาสในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม และนอกจากเป็นการช่วยผู้ประกอบการแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้ส่วนลดในราคาพิเศษสูงสุดกว่า 80% และสิทธิประโยชน์จากโครงการมากมาย อาทิ ได้สิทธิลุ้นเล่นเกมแจกรางวัล Lucky Draw ตลอดโครงการมูลค่ากว่า 3 ล้านบาททันทีเมื่อ “ซื้อสินค้าและบริการ” ของผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี และ “บอกต่อบริการ” อันสุดแสนประทับใจที่ได้รับ ในกิจกรรม Review & Share” โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถมาซื้อดีลพิเศษได้ที่งาน Consumer Fair ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 พ.ค. 2566 ณ ลานแฟชั่น ฮอลล์ สยามพารากอน โดยภายในงานจะรวบรวมดีลพิเศษโรงแรม ร้านอาหาร สปา ความงามจากผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี ทั้งแบบ Stand alone และอยู่บนแพลตฟอร์ม Traveloka GoWabi Wongnai กว่า 400 ราย ผู้ซื้อดีลพิเศษในงานจะได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ กล่าวต่ออีกว่า “นอกจาก ททท.จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ (Shape Supply) และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางแล้ว (Drive Demand) เรายังให้ความสำคัญต่อการปลุกจิตสำนึกของนักเดินทาง เพื่อให้ได้มาตรฐานของการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีต้นแบบผ่านการทำกิจกรรมประกวด “ค้นหา 10 ทีมนักท่องเที่ยวต้นแบบ หรือ Tourist Model Ambassador” ที่จะต้องสร้างสรรค์โปรแกรมท่องเที่ยวและนำเสนอการปฏิบัติตัวที่เป็นต้นแบบสะท้อนภาพลักษณ์ตัวอย่าง กระตุ้นจิตสำนึกที่ดี สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ภายใต้แนวคิด Happy Model โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับการโปรโมตขึ้น Digital Billboard เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในฐานะต้นแบบของนักท่องเที่ยว New Chapters และเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 1 จะได้เข้าร่วมงานมอบรางวัลนักท่องเที่ยวต้นแบบในวันที่ 25 กรกฎาคม 66 ณ สยาม สเคป ชั้น 9 สยามสแควร์ และจะได้พบกับศิลปินชื่อดัง คุณพีพี กฤษณ์ และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ในงานมากมายเรียกว่าโครงการนี้เป็นการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ทั้งนักท่องเที่ยว ให้ออกเดินทางไปพบกับประสบการณ์ดีๆ ในราคาที่คุ้มค่า และช่วยบอกต่อสิ่งที่พบเจอ เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจหรือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังจากที่เจอพายุลูกใหญ่ของสถานการณ์โควิด-19 มาหมาดๆ ในขณะเดียวกัน ททท.ก็ยังส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น นักท่องเที่ยวที่เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและเคารพกฎเกณฑ์ของสถานที่ที่ไปเยือน สนับสนุนพื้นเมืองขายของที่ระลึกท้องถิ่น เรียนรู้วิถีชีวิต หรือไปช่วยเหลือคนในพื้นที่ ช่วยเหลือสังคม สิ่งแวดล้อม ที่จะทำให้การท่องเที่ยวของเขาเหล่านั้นมีความหมายมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นอีกทั้งในโครงการ นักท่องเที่ยวที่ดี ยังเพิ่มความพิเศษด้วยโปรโมชันส่วนลดจากพันธมิตรทั้งในและนอกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อร่วมส่งเสริมการออกเดินทางของนักท่องเที่ยว โค้ดส่วนลดจาก Traveloka Bangkok Airways PTT Blue Card Chic Car Rent รางวัล ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับภายในประเทศ จากสายการบิน Bangkok Airways และ AirAsia ที่พัก 5 ดาว จากโรงแรมในเครือ Dusit Hotels & Resorts, Centara Hotels & Resorts , Cross hotels & resorts และ Cape & Kantary Hotels และรางวัลโค้ดส่วนลดจาก Lazada, Shopee และ KLOOK สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการฯติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.นักท่องเที่ยวที่ดี.com, Facebook Page: นักท่องเที่ยวที่ดี หรือแอดไลน์ @touristmodel